Среда, 11 Апреля 2018 12:50

АрмИнфо. Депутаты от оппозиционного блока "Елк" Арарат Мирзоян и Лена Назарян сегодня устроили во время заседания Национального Собрания своеобразную акцию протеста против предстоящего премьерства Сержа Саргсяна.

Подойдя к трибуне НС, они заявили, что настало время воспрепятствовать реализации планов Сержа Саргсяна по воспроизводству. "Мы должны положить конец власти Республиканской партии и создать государство нашей мечты.

Поэтому 13 апреля в 18:30 мы должны придти на площадь "Свободы" и зажечь факел нашей свободы",- заявили они, достав из кармана дымовые шашки. После того, как оппозиционеры зажгли дымшашки, зал заседаний НС наполнился разноцветным дымом.

Примечательно, что председательствующий на заседании вице-спикер Эдуард Шармазанов никак не отреагировал на акцию оппозиционеров. И после того, как они покинули зал заседаний, произнес безразличным голосом: "Шоу не удалось, прошу открыть двери и проветрить помещение".