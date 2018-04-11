Среда, 11 Апреля 2018 12:48

АрмИнфо. Начальник Дорожной Полиции РА Егор Карапетян и вице-посол Ирана Али Насер Собанипур обсудили порядок информирования иранских водителей о допущенных ими нарушениях ПДД в Армении.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Полиции РА, стороны, отметив важность существующих дружественных отношений между двумя странами, подчеркнули необходимость регулирования отношений и в сфере дорожного движения. Иранский вице-посол констатировал наличие серьезного автомобильного турпотока из Ирана в Армению. Настала необходимость обсудить порядок информирования пересекающих пограничные пункты автотуристов о правилах дорожного движения и о допущенных нарушениях ПДД, зафиксированных камерами видеонаблюдения.

Отметим, что по сведениям самих туристов им зачастую очень трудно найти «общий язык» с сотрудниками Дорожной полиции Армении в прямом и переносном смысле. По этой причине водители порой не понимают, за что их останавливают и требуют штрафы. Дело порой доходит до скандалов.

Интересно заметить, что «штрафной фишкой» Дорожной полиции Армении в последнее время стало штрафование водителей, как местных, так и иностранных, за тонированное лобовое стекло. Причем армянские дорожные полицейские, как ни странно, ссылаются на до сих пор действующие советские требования по уровню «прозрачности» лобовых стекл и полностью игнорируют тот факт, что производители автомашин давно перешли на международные стандарты. Они требуют уплаты штрафа и смены стекл несмотря на то, что автомобильные стекла с советскими ГОСТами не производятся даже на Автовазе.