Среда, 11 Апреля 2018 10:36

АрмИнфо. Национальное Собрание Армении на очередном заседании 11 апреля единогласно, 95 голосами "за" ратифицировало соглашение с Европейским Союзом "О всеобъемлющем и расширенном партнерстве".

Накануне представляя соглашение, заместитель министра иностранных дел РА Карен Назарян отметил, что документ подписан 24 ноября 2017 года в Брюсселе. Он призван обеспечить здоровую нормативно-правовую среду, которая улучшит деловой климат и инвестиционные возможности для

компаний Армении и ЕС и создаст стимул для армянских компаний продавать больше товаров и услуг в ЕС, а для европейских компаний - открывать дочерние компании в Армении. Соглашением Европейский Союз подтверждает свое намерение посредством конкретных двусторонних мер максимально повысить уровень ядерной безопасности в Армении. Граждане вправе ожидать от соглашения, что и Армения, и ЕС будут уделять больше внимания соблюдению важнейших принципов демократии, включая свободные и честные выборы, право на честный суд и уважение прав человека в более широком понимании. Соглашение запускает независимую платформу гражданского общества, состоящую из организаций Армении и ЕС. Она будет следить за выполнением соглашения и cможет давать свои рекомендации руководству Армении и ЕС. В этих целях предусмотрено создание Комитет партнерства, который будет координировать работу по выполнению положений соглашения.