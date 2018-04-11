Среда, 11 Апреля 2018 10:11

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 11 апреля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 131/1, 131/2, 72, 72/2, 72/9, 117, 117/1, 117/2, 119/1, 121, 121/1, 123, 123/1-123/3, 125/1, 127, 127/1, 129, 129/2, 129/3, 131 и собственные дома 129/4- 129/5 на ул. Саркавага, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-23 на 3-ем тупике Саркавага и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 43/21 на ул. Ачаряна, собственные дома 78-88 на ул. Канакерци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 4А-6А на 4-ом переулке 10-ой улицы Канакерци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-89 на 12-ой улице Канакера и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-51 на 13-ой улице Канакера, жилые дома 54/1-54/6 на ул. Камо и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 3, 7, 10, 11, 11/1 на ул. Ширванзаде, жилые дома 3, 4, 5, 6, 8А на ул. Шахсуварян, детский сад N73 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 70/2 на ул. Дзорапи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 18- 65 на ул. Торомонян, собственные дома 1-52 на ул. Крылова, собственные дома 9-76 и жилые дома 70/1, 70/2, 70/3 на ул. Сасунци Давида, собственные дома 1-96 на ул. Белинского, собственные дома 17-77 на ул. Чернышевского, собственные дома 70-76 на 7- ой улице, 68-78 на 9-ой улице, 1-50 на 50-ой улице и 48-ая улица

в Нор-Ареше; жилые дома 14, 15, 16, 17 в 3-ем квартале Давташена;

10:30-16:30 жилые дома 1/1, 4/2, 6, 6/1, 8, 8/1, 10, 10/1, 11/2, 15 на ул. Тотовенци, жилые дома 3/1, 5, 12, 13, 14 на ул. Молдовакан, школа N 164 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 110 на ул. Налбандяна и 18 на пр. Саят-Новы, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 59 на ул. Чаренца, собственные дома 29, 29/1 на ул. Фузкультурникнери, собственный дом 36 на ул. Манукяна; собственные дома 1-25 на 4-ой улице, 1-17 на 5-ой улице, 2-18 на 6-ой улице, 12-26 на 12-ой улице Айгестана, собственные дома 13, 18, 34, 36 на ул. 8 Марта и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 15 на ул. Туманяна, жилые дома 17, 19, 21 на ул. Налбандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 собственные дома 18-57 на 27-ой улице, 17-30 на 36-ой улице в Нор-Ареше; жилые дома 28, 30, 32, 34 на ул. Эребуни;

11:00-17:00 жилые дома 22, 24, 26 на пр. Комитаса, жилой дом 20/1 на ул. Вагаршяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 17, 19, 21, 23 на ул. Сундукяна, жилые дома 18, 20 на ул. Гр.Кочара, жилые дома 14, 16 на ул. Вагаршяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); в Арагацотнском марзе:

11:00-17:00 села Верин Сасуник, Кош, Аван, Лернарот, Аруч, Шамирам и Дпреванк; в Араратском марзе:

10:30-12:30 село Суренаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-13:00 частично села Воскетап и Арарат; частично улица Сарибека Варданяна

в городе Веди;

10:30-16:00 частично село Дехдзут;

13:30-16:00 частчно село Ноякерт;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 села Кармрашен и Гэр-Гэр;

11:00-16:00 частично села Малишка и Караглух; в Гегаркуникском марзе:

10:00-16:30села Золакар и Астхадзор; газозаправочная станция "Мгер ев Авет" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Астхадзоре;

в Ширакском марзе: 10:00-16:00 община Сарагюх в районе Ашоцк; общины Ацик, Кармракар, Лернут, частично община Сариар в районе Ахурян;

11:00-17:00 4-ая и 5-ая улицы общины Гусанна в районе Ани;

12:00-14:00 села Кармраван и Зуйгахбюр в районе Ашоцк; частично село Ашоцк; в Лорийском марзе:

10:00-15:00 частично село Мец Айрум;

11:00-17:00 улицы Аветисян, Наири, Баграмяна в 11-ом квартале города Ташир; в Сюникском марзе:

10:30-12:30 улицы Григора Лусаворича и Тер-Газарян, жилые дома 2, 3, 6 на ул. Адонца, жилой дом 19 на ул. Сисакян и прилегающие абоненты

(не являющиеся жильцами) в городе Сисиан;

12:00-13:00 улицы Спандаряна, Шаумяна, Г.Воротнеци, А.Гавита,

М.Танги, Сисакан, Мясникяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Сисиан;

14:00-15:30 улицы Есенина, М.Горького, Н.Степаняна, Арцаха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Сисиан;

10:00-15:00 жилые дома 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 на ул. Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Капан;

11:00-15:00 квартал "Сандидзор" и жилой дом 40 на ул. Галстян в городе Горис;

11:00-16:00 село Лцен и частично село Шинуайр;

11:00-17:00 частично село Веришен. По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:

080000180.