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|Армен Саркисян: Для урегулирования карабахской проблемы необходима политическая воля
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|Глава Водхоза заверяет: не стоит беспокоиться за качество питьевой воды, подаваемой населению
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|Следственный комитет Армении раскрыл группу, занимающуюся нелегальным оборотом наркотиков - 15 лицам предъявлены обвинения
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|Владимир Акопян освобожден от должности пресс-секретарь президента Армении
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|АРФ "Дашнакцутюн": Мирное урегулирование карабахского вопроса возможно и без согласия Азербайджана
|Киро Маноян: Диаспора и АРФ "Дашнакцутюн" никогда не были против установления армяно-турецких отношений
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АрмИнфо. Резня жителей поселка Марага Мартакертского района Республики Арцах, совершенная азербайджанской армией 10 апреля 1992 года, является одним из самых трагических эпизодов военной агрессии Азербайджана против Арцаха. Об этом говорится в комментарии Управления информации и по связям с общественностью МИД Республики Арцах.
Согласно источнику, после продолжительного артиллерийского обстрела азербайджанские вооруженные подразделения вторглись в поселок Марага,
где оставались 118 человек, в основном пожилые люди, инвалиды, женщины и дети. В результате беспрецедентного по своей жестокости военного преступления, совершенного азербайджанскими вооруженными силами, были убиты свыше 50 человек, остальные, в том числе 9 детей и 29 женщин, были взяты в заложники. Часть из них впоследствии удалось вернуть, однако судьба 19 заложников остается неизвестной по сей день. Поселок был освобожден вооруженными силами Арцаха, однако спустя две недели подвергся повторной атаке, а вернувшиеся похоронить своих близких жители стали жертвами новых бесчинств азербайджанской армии. Нападение на поселок, говорится в комментарии, не было обусловлено военной необходимостью, а было направлено, в первую очередь, на уничтожение его мирных жителей. "Преступление в Мараге стало продолжением череды армянских погромов и депортаций в Сумгаите, Баку, Кировабаде и других населенных пунктах Азербайджана, а также в селах Северного Арцаха в 1988-1991 гг., которые преследовали цель задушить в зародыше национально-освободительную борьбу армян Арцаха и лишить их родины посредством этнических чисток и террора в отношении Арцаха и армянского населения Азербайджана. Безнаказанность организаторов и исполнителей этих преступлений создала благоприятную почву для насаждения в Азербайджане в качестве государственной политики культа ненависти по отношению к армянам и разнузданной пропаганды ксенофобии, нетерпимости и милитаризма. Азербайджанская агрессия против Арцаха в апреле 2016 г., которая сопровождалась военными преступлениями против мирных жителей и солдат Армии обороны, продемонстрировала, что методы и подходы азербайджанской стороны остались неизменными", - отмечается в комментарии Управления МИД Арцаха.
|МИД Арцаха: Резня жителей поселка Марага является одним из самых трагических эпизодов военной агрессии Азербайджана против Арцаха
|При содействии Конверс Банка в Ереване состоится Всеармянский турнир юных химиков
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|Оппозиционный депутат потребовал от правительства РА защитить права армянских водителей на территории ЕАЭС
|Оппозиционный депутат потребовал от Сержа Саргсяна отказаться от подаренной ему "правительственной дачи"
|Новым тренером сборной Армении по футболу назначен Вардан Минасян
|Армения и Италия прорабатывают вопрос открытия в республике школы с углубленным изучением итальянского языка
|Полиция Армении призывает организаторов и участников митингов соблюдать общественный порядок и требования закона
|Парламентские силы Армении подводят итоги 10-ти летнего президентства Сержа Саргсяна: Позиции расходятся
|Депутат: Если блок "Царукян" проголосует за кандидата в премьеры от правящей Республиканской партии, он перестанет быть оппозицией
|Новоизбранный президент Армении обеспокоен настроением молодежи страны
|Карен Карапетян принял ряд кадровых решений
|Европейский Союз представит Армении программу действий по либерализации визового режима
|Новоизбранный президент Армении в ближайшее время совершит визит в Россию
|Новоизбранный президент Армении выступает за возвращение соотечественников на Родину
|Армен Саркисян: Армяно-российское сотрудничество обрело новые качества и темп, наполнилось новыми гранями и аспектами
|Армен Саркисян: Для урегулирования карабахской проблемы необходима политическая воля
|Алиев вновь заявил о бескомпромиссной позиции Баку по вопросу урегулирования карабахского конфликта
|Армия обороны НКР призвала отечественные СМИ воздержаться от тиражирования непроверенной информации
|Парламент Армении приступил к обсуждениям по представленному правительством страны соглашению с ЕС "О всеобъемлющем и расширенном партнерстве"
|Выборы нового премьера Армении начнутся 17 апреля в 12:00 часов
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 10-го апреля
|В Нагорном Карабахе от пули противника погиб военнослужащий Нарек Геворгович Арутюнян
|Эдвард Налбандян провел встречу с зарубежными дипломатами, аккредитованными в Армении по совместительству
|Эдвард Налбандян и Алан Дункан обсудили вопросы развития армяно-британского сотрудничества
|Правительство Армении предложило однопартийцам сохранить текущую конфигурацию управления и предложило в качестве лидера кандидатуру Сержа Саргсяна
|Арсен Арутюнян: Объем накопленной воды в водохранилищах Армении на 100 млн куб.м. меньше желаемой нормы
|Партия "Еркир цирани" обвиняет Сержа Саргсяна в госизмене
|Глава Водхоза заверяет: не стоит беспокоиться за качество питьевой воды, подаваемой населению
|В инаугурации Армена Саркисяна принял участие британский министр по делам Европы и Америки Алан Дункан
|Партия "Наследие" подвела итоги 10-ти летнего президентства Сержа Саргсяна: Коррупция, взяточничество, безнаказанность, миграция
|Evocabank объявил о старте акции для вкладчиков с возможностью выигрыша iPhone X
|Следственный комитет Армении раскрыл группу, занимающуюся нелегальным оборотом наркотиков - 15 лицам предъявлены обвинения
|Президент Армении принял отставку правительства
|Роберт Кочарян поздравил Армена Саркисяна со вступлением на должность президента Армении
|Королева Елизавета II направила поздравительное послание Армену Саркисяну
|Раффи Ованисян: Вполне возможно, что с президентством Армена Саркисяна наша республика постепенно изменится
|В горах Армении российские военнослужащие проходят контрольную проверку
|Американский эксперт: Единственная сила, которая может урегулировать карабахский конфликт - Россия
|Армен Саркисян поклялся на Библии: церемония инаугурации завершена
|Германия намерена расширить список "безопасных стран происхождения": Армения в их числе
|Владимир Акопян освобожден от должности пресс-секретарь президента Армении
|Армянская оппозиция продолжает акции протеста против премьерства Сержа Саргсяна
|В результате обстрела азербайджанских ВС в селе Баганис были убиты три коровы
|В Ереване готовятся к инаугурации Армена Саркисяна
|Карапетян в последний раз на посту премьера отчитался перед президентом Армении о деятельности Правительства
|Лавров: Нельзя ставить страны постсоветского пространства перед ложным выбором - или с Западом, или с Россией
|Президент Армении за значительный вклад в развитие армяно-российских дипотношений наградил Ивана Волынкина Орденом Дружбы
|Лавров: Уверен - многое из того, что содержит т.н. "казанский документ" по урегулированию карабахского конфликта, по-прежнему востребовано
|Лавров: В армяно-российских двусторонних отношениях в последние 10 лет происходит устойчивый и качественный рост
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 9-го апреля
|Ереван: Сегодня стоит вопрос деоккупации территорий Нагорного Карабаха, оккупированных Азербайджаном
|Банк ВТБ (Армения) запустил первые банкоматы с функцией cash-in и ресайклинга одновременно
|АРФ "Дашнакцутюн": Мирное урегулирование карабахского вопроса возможно и без согласия Азербайджана
|Киро Маноян: Диаспора и АРФ "Дашнакцутюн" никогда не были против установления армяно-турецких отношений
|Киро Маноян: Самой большой опасностью для Армении в укреплении российско- турецких отношений является то, что со временем они могут стать стратегическими
|В период с 1 по 7 апреля Азербайджан нарушил режим перемирия с Арцахом 300 раз
|Карен Карапетян уволил своих девятерых советников
|Представители Фронта "Во имя государства Армения" и делегации Евросоюза в РА обсудили ситуацию в стране
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 7-го апреля
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