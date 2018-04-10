Вторник, 10 Апреля 2018 19:29

АрмИнфо. Резня жителей поселка Марага Мартакертского района Республики Арцах, совершенная азербайджанской армией 10 апреля 1992 года, является одним из самых трагических эпизодов военной агрессии Азербайджана против Арцаха. Об этом говорится в комментарии Управления информации и по связям с общественностью МИД Республики Арцах.

Согласно источнику, после продолжительного артиллерийского обстрела азербайджанские вооруженные подразделения вторглись в поселок Марага,

где оставались 118 человек, в основном пожилые люди, инвалиды, женщины и дети. В результате беспрецедентного по своей жестокости военного преступления, совершенного азербайджанскими вооруженными силами, были убиты свыше 50 человек, остальные, в том числе 9 детей и 29 женщин, были взяты в заложники. Часть из них впоследствии удалось вернуть, однако судьба 19 заложников остается неизвестной по сей день. Поселок был освобожден вооруженными силами Арцаха, однако спустя две недели подвергся повторной атаке, а вернувшиеся похоронить своих близких жители стали жертвами новых бесчинств азербайджанской армии. Нападение на поселок, говорится в комментарии, не было обусловлено военной необходимостью, а было направлено, в первую очередь, на уничтожение его мирных жителей. "Преступление в Мараге стало продолжением череды армянских погромов и депортаций в Сумгаите, Баку, Кировабаде и других населенных пунктах Азербайджана, а также в селах Северного Арцаха в 1988-1991 гг., которые преследовали цель задушить в зародыше национально-освободительную борьбу армян Арцаха и лишить их родины посредством этнических чисток и террора в отношении Арцаха и армянского населения Азербайджана. Безнаказанность организаторов и исполнителей этих преступлений создала благоприятную почву для насаждения в Азербайджане в качестве государственной политики культа ненависти по отношению к армянам и разнузданной пропаганды ксенофобии, нетерпимости и милитаризма. Азербайджанская агрессия против Арцаха в апреле 2016 г., которая сопровождалась военными преступлениями против мирных жителей и солдат Армии обороны, продемонстрировала, что методы и подходы азербайджанской стороны остались неизменными", - отмечается в комментарии Управления МИД Арцаха.