Вторник, 10 Апреля 2018 19:27

АрмИнфо. Конверс Банк выступит спонсором Всеармянского турнира юных химиков, которое состоится 5 мая при инициативе образовательного Фонда "Айб". Как сообщает пресс-служба Банка, соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано 6 апреля между Конверс Банком и Образовательным Фондом "Айб". Во время турнира учащиеся 9-12 классов будут решать сложные задачи по химии, обсуждать разные научные темы, и представлять результаты своих исследований. В этом году в турнире примут участие 40 команд учеников 9-12 классов из Еревана, разных областей Армении, и Арцаха.

"Содействие конкурентоспособному образованию, соответствующему международным стандартам, всегда являлось одним из приоритетов для Конверс Банка. Этот турнир - отличная возможность для популяризации естественных наук, в частности, для поощрения интереса к химии", - отметил Главный исполнительный директор Конверс Банка Артур Акопян. По его словам, Конверс Банк имеет многолетний опыт сотрудничества с несколькими образовательными учреждениями Армении и периодически выступает с различными выгодными предложениями для учащихся этих учреждений, а также содействует улучшению среды и условий образования. "В этом году Конверс Банк отмечает 25-летие со дня своего основания. В рамках мероприятий, посвященных этому юбилею, мы представим общественности многочисленные адресованные молодежи проекты, нацеленные на поощрение инновационного мышления", - сказал он.

В свою очередь, руководитель отдела школьных конкурсов Фонда "Айб" Шушан Карапетян отметила: "В результате сотрудничества с Конверс Банком мы сможем найти ярких молодых людей, которые завтра продолжат свое образование и станут залогом развития в сфере промышленности, химии и медицины в Армении".

Отметим, что эта инициатива образовательного Фонда "Айб" проводится с 2010г.

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка на 1 января 2018 года выступают Advanced Global Investments LLc (рук- ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%.