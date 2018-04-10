Вторник, 10 Апреля 2018 19:27

АрмИнфо. Все чаяния народа, связанные с правительствами различных времен, за 25 лет независимости Армении не оправдались. С таким заявлением с трибуны парламента выступил вице-спикер от блока "Царукян" Микаел Мелкумян.

"Народ требовал немного - работы и справедливости. Сегодня нет ни работы, ни справедливости",- заметил вице-спикер. Кроме того, подчеркнул он, оппозиция в различные времена требовала снижения банковских процентных ставок, что привело бы к оздоровлению экономики, однако это было сделано лишь в прошлом году. "Спрашивается. Если были возможности снизить процентные ставки, почему это не было сделано ранее, почему мы потеряли так много времени, кто виновен за все это? Мы на парламентском уровне должны выявить и наказать всех виновных за нынешнюю ситуацию",- заявил Мелкумян.

В свою очередь, депутат от оппозиционного блока "Елк" Геворг Горгисян заметил, что все дифирамбы представителей правящей Республиканской партии в адрес своего лидера не уместны. "Стоит посмотреть лишь на цифры, чтобы понять - незачем хвалить Сержа Саргсяна, ситуация при его президентстве только ухудшилась. Экономический рост составил 2,4% в то время как средний показатель в мире 3,2%. 81% малых и средних предприятий находятся на грани банкротства, уже закрылись 9 тысяч предприятий. Объем трансфертов с $3 млн сократился до $500 млн, внешний долг с $1,9 млрд дошел до $6 млрд. Уровень бедности повысился с 27% до 29%, а, по данным Всемирного банка, он вообще составляет 76%. Лишь 11% населения страны получают зарплату более 150 тысяч драмов и это на фоне тотальной безработицы и сокращений. Все это создает у граждан страны ощущение безвыходной несправедливости и ведет к росту эмиграции. Армению уже безвозвратно покинул 372 тысячи ее граждан",- резюмировал депутат.