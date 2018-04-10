Вторник, 10 Апреля 2018 18:46

АрмИнфо. Cекретарь оппозиционного блока "Елк" Эдмон Марукян с трибуны парламента Армении обратился к правительству РА с требованием урегулировать ситуацию, связанную с работой армянских водителей на территории России по водительским правам, выданным в РА.

"Вот уже месяц ко мне обращаются наши сограждане, работающие в России, с жалобами на российских правоохранителей, которые заставляют их отказаться от водительских прав РА и сдать экзамены на получение водительских прав РФ. Между тем законодательство Евразийского экономического союза позволяет водителям из стран-членов работать на территории ЕАЭС с национальными правами. Прошу правительство Армении урегулировать этот вопрос, иначе, получается, что членство РА в ЕАЭС носит номинальный характер",- резюмировал депутат.