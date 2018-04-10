Вторник, 10 Апреля 2018 18:45

АрмИнфо. Депутат от оппозиционного блока "Елк" Артак Зейналян с трибуны парламента сегодня потребовал от третьего президента Армении Сержа Саргсяна отказаться от правительственной дачи, безвозмездно переведенной ему в собственность решением правительства.

Как заметил Зейналян, данное решение правительства, конечно же, заранее было согласовано с Сержем Саргсяном или же принято прямо по его предложению. "Такое поведение со стороны Сержа Саргсяна является проявлением крайнего эгоизма, ведь правительственные дачи, находящиеся в живописном разданском ущелье Еревана, являются народным достоянием, там еще с советских времен жили руководители республики, но после ухода в отставку все они меняли место жительства. Это первый и единственный случай, когда правительственная дача передается в собственность бывшему президенту. Необходимо пресечь исполнение этого решения. Призываю Сержа Саргсяна отказаться от дачи, пока не наступили времена, когда его заставят покинуть ее",- заявил Зейналян.

Отметим, что "правительственные дачи", находящиеся в центре Еревана в охраняемом участке разданского ущелья, были построены еще в советские времена. Там обычно жили руководители республики, однако после отставки все они переезжали оттуда. И лишь для Сержа Саргсяна было сделано исключение. Решением правительства, дача, где в период президентства жил Саргсян с семьей, была безвозмездно передана ему в собственность.