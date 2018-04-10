Вторник, 10 Апреля 2018 18:14

АрмИнфо.Новым тренером сборной Армении по футболу решением Футбольной федерации РА назначен Вардан Минасян.

Согласно пресс-службе ФФА, все члены Федерации единогласно проголосовали за кандидатуру Минасяна. 10-го апреля также был назначен тренер молодежной сборной, им стал Армен Гюльбудагян.

Отметим, что на днях с поста главы футбольной сборной в отставку подал Артур Петросян.

Напомним, что Вардан Минасян уже тренировал армянскую сборную с 2009 по 2013 гг.