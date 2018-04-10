Вторник, 10 Апреля 2018 18:13

АрмИнфо.Перспективы армяно-итальянского сотрудничества в сфере образования обсудили в ходе встречи 10 апреля и.о. министра образовании и науки РА Левон Мкртчян и посол Италии в Армении Винченцо Дель Монако.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минобразования, во встрече также участвовали также ответственные за сферу образования Италии, находящиеся с рабочим визитом в Армении.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с повышением эффективности изучения итальянского языка в Армении, и возможности основания в республики школы с углубленным изучением итальянского.

Мкртчян констатировал, что в Армении придается важность повышению эффективности изучения иностранных языков, и сегодня предпринимаются практические шаги в направлении повышения эффективности углубленного изучения английского, французского, немецкого и русского языков. Он также сообщил, что в сентябре планируется открыть школу армяно-китайской дружбы. В этом контексте Мкртчян подчеркнул важность основания в Армении школы с углубленным изучением итальянского языка. В свою очередь Монако подтвердил готовность итальянской стороны оказать содействие в вопросе основания в Армении школы с углубленным изучением итальянского языка. По его словам, в эти дни в Армении находятся представители различных структур системы образования Италии, в том числе представители итальянского национального общества им. Данте Алигьери, которые впечатлены встречами с представителями образовательных учреждений РА.

По убеждению итальянской стороны, общество им. Данте Алигьери сможет оказать содействие в основании школы с углубленным изучением итальянского Армении.

Итальянское национальное общество им. Данте Алигьери - главная и старейшая организация Италии в сфере распространения итальянского языка и культуры за границей, основанная Указом короля Италии еще в 1889 г. Имеет 401 одно представительства в 127 странах мира.