Вторник, 10 Апреля 2018 17:35

АрмИнфо. В последние дни в Ереване проводились акции протеста и шествия, в ходе которых были нарушены требования закона о свободе акций протеста. Об этом говорится в заявлении Полиции РА.

Согласно заявлению, в последних шествиях участвовало более 100 человек, однако, руководителям общин в установленном порядке не были представлены уведомления о проведении акций со стороны их организаторов. Меж тем, согласно Полиции, во время шествий протестующие перекрывали уличное движение.

Полиция Армении призывает организаторов и участников митингов соблюдать требования законов и общественный правопорядок, не ограничивать права других людей и интересы общественности, а также воздержаться от любых действий, нарушающих общественный порядок.

Полиция также предупреждает, что в случае любого нарушения правопорядка организаторами или участниками митингов, будет дана "адекватная правовая оценка этим действиям ".

Отметим, что в последние дни в Ереване и областях проходят акции различных оппозиционных сил против премьерства Сержа Саргсяна.