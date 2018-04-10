Вторник, 10 Апреля 2018 16:57

АрмИнфо.10 лет президентства Сержа Саргсяна были ознаменованы рядом обещаний, которые так и не были претворены в жизнь. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил депутат Национального Собрания от оппозиционного блока "Елк" Геворг Горгисян.

"Саргсян пообещал нам экономический рост, новую атомную станцию, железную дорогу Армения-Иран, Ассоциативное соглашение с Евросоюзом, даже доля всего этого не была выполнена. Если сравнить нынешнюю ситуацию в стране с ситуацией 2008 года, можно сказать, что никаких значительных перемен в лучшую сторону не было. А вот отрицательных перемен было много - рост внешнего долга, инфляции, эмиграции", - заявил Горгисян.

Самой большой неудачей Саргсяна, депутат счел апрельскую войну 2016 года. "У нас были огромные потери, в первую очередь человеческие, которых мы могли бы избежать. Именно при правлении Сержа Саргсяна армянская сторона имела территориальные потери", - подчеркнул Горгисян.

Тем не менее, оппозиционер узрел и одно достижение президентства Сержа Саргсяна - это подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС.

Меж тем, глава фракции правящей Республиканской партии Ваграм Багдасарян напротив, очень высоко оценил десятилетнее президентство своего партийного руководителя. "Хочу отметить, что правление Сержа Саргсяна совпало с международным экономическим кризисом. И президент сразу же начал политику борьбы с кризисом. И если сравнивать развитие и достижения Армении за годы президентства Саргсяна с другими постсоветскими странами, то наши преимущества очевидны", - заявил депутат.

Багдасарян подчеркнул, что на пути президента Саргсяна было немало сложностей - попытки свержения власти, митинги, апрельская война. "И на фоне всех этих сложностей нашей главной задачей было обеспечение безопасности в стране. И президенту Саргсяну удалось это", - подчеркнул Багдасарян. Примером политической дальнозоркости Саргсяна Багдасарян посчитал подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС и членство Армении в ЕАЭС. "Также нашим достижением является плавный переход страны с президентской на парламентскую систему правления. Это наше самое значительно достижение ", - отметил Ваграм Багдасарян.

Не разделил республиканец и оценок своих оппозиционных коллег относительно апрельской войны. По его мнению, в результате гибкой политики Сержа Саргсяна армянская сторона смогла достойно противостоять агрессивным действиям врага. "У нас непредсказуемый сосед, который не подчиняется международным правилам игры, и в подобных сложных условиях мы эффективно проводим переговоры. Ни разу заявления президента Саргсяна не расходились с нашими шагами, в отличие от действий главы Азербайджана Алиева", - заключил Багдасарян.

В свою очередь депутат от блока "Царукян", глава комиссии по вопросам науки, образования, культуры и по делам молодежи Вардан Бостанджян в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил, что за прошедшие 10 лет были как объективные, так и субъективные сложности. "Мы не смогли преодолеть все те проблемы, которые на данный момент есть в Армении, такие как коррупция и монополии. Кроме того, особых достижений нет также в экономическом плане, но в любом случае Саргсяну удалось обеспечить определенную стабильность в стране", - подчеркнул Бостанджян.

Депутат отметил, что вопрос безопасности в Армении стоит очень остро на фоне нерешенного арцахского конфликта. "Сержу Саргсяну удалось обеспечить безопасность страны. Ему также удалось вывести карабахские переговоры на новый уровень и отстаивать интересы Арцаха, несмотря на то, что в переговорах участвуют сверхдержавы и у каждой из которых свой личный интерес, а это осложняет решение конфликта", - подчеркнул депутат.

Отметим, что 9 апреля истек срок президентский полномочий президента Армении Сержа Саргсяна. Однако уже 17 апреля он будет выдвинут на пост премьера страны.