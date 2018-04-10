Вторник, 10 Апреля 2018 16:53

АрмИнфо. Если блок "Царукян" проголосует за Сержа Саргсяна, либо за любого другого кандидата в премьеры от правящей Республиканской партии, он перестанет быть оппозицией. Об этом в беседе с журналистами 10 апреля заявил депутат от фракции "Царукян" Сергей Багратян.

"Если мы, будучи оппозицией, выбираем того кандидата, которого выдвигает правящая партия, значит нам нечего делать в оппозиционном поле",- заявил Багратян, заверив, что готов отстаивать свою точку зрения, если на этот счет в блоке будут дебаты.

В тоже время депутат заявил, что обсуждений относительно выбора кандидатуры премьер-министра в блоке пока не было. На вопрос о том, может ли блок поддержать кандидата от РПА, если лидер блока Гагик Царукян примет подобное решение, Багратян заверил, что Царукян никогда не заставляет депутатов от блока руководствоваться своими решениями и всегда выслушивает точку зрения других.

Коснувшись того, что недавно блок проголосовал за кандидата в президенты от РПА, Багратян заметил, что Армен Саркисян был беспартийным. "Мы пришли к выводу, что в сложившихся условиях он является наилучшим кандидатом на эту ответственную должность. В случае с премьер-министром ситуация все же несколько другая" , - подчеркнул депутат.

Отметим, что накануне и. о. премьер-министра страны Карен Карапетян выступил с заявлением, в котором представил детали встречи с Сержем Саргсянам 7 апреля текущего года. В частности, Карапетян подчеркнул: "Мы сошлись во мнении, что при существующих перед страной вызовах и задачах, важней задачей является плавный переход к новой системе управления. Учитывая успехи, достигнутые в последний период благодаря существующей конфигурации управления, решили предложить нашим однопартийцам (правящая Республиканская партия Армении - Ред.) в этот период сохранить текущую конфигурацию управления, то есть предложить в качестве лидера кандидатуру Сержа Саргсяна ".