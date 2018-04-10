Вторник, 10 Апреля 2018 14:03

АрмИнфо.Для современной Армении актуально умение слышать и слушать, уважать друг друга, с пониманием относиться к мнению собеседника. Такое мнение в интервью ТАСС выразил новоизбранный президент Армении Армен Саркисян.

Говоря о переходе к парламентской форме правления, Саркисян отметил, что президенту республики, избранному парламентом, отведено в ней особенное место. "Наряду с основными обязанностями в области внутренней и внешней политики, которые определены Конституцией, мы сосредоточимся на вопросах упрочения связей с диаспорой, расширения ее присутствия в Армении, привлечения инвестиций, развития гражданского общества, поощрения образования, науки, стимулирования молодежи. Необходимо всей властью работать над укреплением взаимопонимания и толерантности в обществе. Да, при новой политической системе вся полнота государственной власти распределена между парламентом, правительством и институтом президента. Уверен, что сообща нам удастся решить острые проблемы, стоящие перед нашим обществом, поскольку лишь сплоченное солидарное общество способно эффективно реагировать на вызовы времени. Перед тем как дать согласие на выдвижение кандидатом в президенты, я провел множество плодотворных дискуссий, консультаций с представителями политических сил, диаспоры, общественности, интеллигенции. В ходе этих встреч я в очередной раз убедился, насколько актуально, насколько важно для современной Армении умение слышать и слушать, уважать друг друга, с пониманием относиться к мнению собеседника", - отметил Саркисян.

Говоря о первоочередных проблемах армянского общества, президент Армении указал на настроения молодежи. По его словам, он имеет ввиду, насколько молодые граждане мотивированы, настроены на участие в прогрессе страны, насколько они востребованы. " Ведь остановить эмиграцию населения и, в первую очередь, молодежи, мы можем лишь создав условия для самореализации, самоутверждения молодых, их полноправного участия в построении государства, в жизни общества, возможности сказать свое слово в науке, в образовании, в бизнесе, в спорте - всюду, где они способны и желают внести свою лепту. Отрадно, что в Армении есть несколько очень удачных примеров активного привлечения молодежи к инновационной сфере, к информационным технологиям, к новаторским формам образования. Это центр креативных технологий "ТУМО", ИТ- компания "Синопсис Армения", новые, современные школы и университеты. Убежден, что эту тенденцию следует последовательно развивать. Кстати, мы в Армении стремимся делать привлекательной даже армейскую службу. Министерство обороны республики работает над реализацией креативных программ, которые стимулируют службу в армии, сопряженную с получением университетского образования и солидными социальными гарантиями", - заключил Саркисян.