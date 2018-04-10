Вторник, 10 Апреля 2018 13:41

АрмИнфо. Европейский Союз представит Армении программу действий по либерализации визового режима. Об этом 10 апреля в ходе обсуждений соглашения "О всеобъемлющем и расширенном партнерстве" между Арменией и ЕС заявил заместитель министра иностранных дел РА Карен Назарян.

По его словам, с ратификацией документа начнется процесс либерализации визового режима между участниками соглашения, который предусматривает реализацию ряда реформ. "Армянская сторона, однако, не дожидаясь программы действий, начала осуществление ряда законодательных изменений, которые составят часть процесса либерализации. Надеемся, что наши действия по достоинству будут оценены со стороны ЕС", - сказал К.Назарян.