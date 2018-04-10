Вторник, 10 Апреля 2018 13:39

АрмИнфо.Считаю очень важной задачей не только всяческую поддержку армянским государством соотечественников за рубежом, но и широкое привлечение диаспоры в Армению. Об этом в интервью ТАСС заявил новоизбранный президент Армении Армен Саркисян.

Президент напомнил, что армянские купцы, торговцы издревле налаживали торговые связи в дальних краях - от Индии и Ирана до Америки и Австралии, уверенно "осваивали" новые страны и континенты. "Однако основная часть зарубежной армянской диаспоры сформировалась, когда армяне пережили геноцид в Османской империи в конце ХIX - начале ХХ веков. Сегодня наши соотечественники живут практически на всех континентах, в 100 странах мира, они активно участвуют в экономической, общественной и культурной жизни стран проживания. Считаю очень важной задачей не только всяческую поддержку армянским государством соотечественников за рубежом, но и широкое привлечение диаспоры в Армению. Я сам жил за рубежом около 30 лет и не понаслышке знаю о ее заботах, чаяниях и проблемах", - констатировал Саркисян.