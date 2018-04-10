Вторник, 10 Апреля 2018 13:38

АрмИнфо. Россия играет ключевую роль в процессе урегулирования карабахского конфликта в качестве одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Такое мнение в интервью ТАСС выразил новоизбранный президент Армении Армен Саркисян.

По его словам, в конечном итоге все региональные конфликты разрешаются, они вполне преодолеваемы. При этом Саркисян констатировал, что история видела конфликты не менее жестокие и драматичные. "Уже более 25 лет переговоры по урегулированию конфликта ведутся в формате минской группы ОБСЕ на основе принципов урегулирования и элементов, предложенных странами-сопредседателями - Россией, США и Францией. Россия играет ключевую роль в процессе урегулирования карабахского конфликта в качестве одного из сопредседателей минской группы. Напомню, что 23 года назад трехстороннее перемирие в Карабахе было достигнуто именно благодаря посредничеству России. Мы высоко ценим эти посреднические усилия в поисках мирного политического решения проблемы. Очевидно, что для урегулирования проблемы необходима политическая воля прийти к миру и согласию. Со своей стороны Армения делает все возможное для достижения мира и ожидает, что и азербайджанская сторона поступит таким же образом", - резюмировал Саркисян.