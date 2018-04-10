Вторник, 10 Апреля 2018 12:51

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь заявил о бескомпромиссной позиции Баку по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Так, на заседании Кабинета министров, Алиев в очередной раз выразил притязания на нагорный Карабах и подчеркнул, что карабахский конфликт

должен быть урегулирован только в рамках "территориальной целостности Азербайджана". Вместе с тем он заверил, что сегодня полностью создана правовая база для разрешения нагорно-карабахского конфликта. "Азербайджан добился полного преимущества в данном вопросе, и в предстоящие годы наша деятельность в международных организациях еще более усилится", - заверил Алиев. При этом азербайджанский лидер заявил о намерении дальнейшего вооружения, как он утверждает с целью "обеспечения военного превосходства".

Азербайджанский лидер попытался убедить Кабмин в том, что Армения сегодня является страной, не представляющей никакого интереса, никакие инвестиции туда не вкладываются. "В экономику Армении в прошлом году было вложено в общей сложности немногим более 200 миллионов долларов, значительная часть этих средств приходится на зарубежные диаспорские организации, меж тем как в Азербайджан было инвестировано 3,5 миллиарда долларов. Мы, конечно, и дальше будем оставлять Армению в стороне от всех региональных проектов. Сегодня Армения превратилась, в своего рода, тупик. Мы не скрываем этого, открыто заявляем об этом, и мы правы. Мы хотим свои земли. Мы хотим, чтобы конфликт был поскорее урегулирован, чтобы территориальная целостность нашей страны была восстановлена, наши соотечественники вернулись на родные земли. Это - приоритетный вопрос для нас. Мы мобилизовали все силы, чтобы добиться решения данного вопроса", - заключил Алиев.