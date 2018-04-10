Вторник, 10 Апреля 2018 11:52

АрмИнфо.Армия обороны НКР призывает отечественные СМИ воздержаться от тиражирования непроверенной информации.

"Армия обороны Арцаха призывает отечественные СМИ воздержаться от соблазна распространения информации о чрезвычайных ситуациях в армии, поступивших из неофициальных источников. Будьте уверены, что АО НКР никогда не скрывала, и не будет скрывать зафиксированные чрезвычайные инциденты. Просто необходимо понимать, что распространенная с "опозданием" нами информация обусловлена уточнением реальных причин инцидента, информированием о произошедшем родителей (чтобы последние не узнали об инциденте из всемирной паутины) и рядом других объективных причин. Пресс-служба АО НКР призывает с пониманием отнести к этому призыву и следить за официальной информацией", - говорится в сообщении АО НКР, поступившем в АрмИнфо.