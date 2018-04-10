Вторник, 10 Апреля 2018 11:32

АрмИнфо. Национальное Собрание Армении на очередном заседании 10 апреля приступило к обсуждениям по представленному правительством страны соглашению с Европейским Союзом "О всеобъемлющем и расширенном партнерстве".

Представивший проект соглашения на ратификацию, заместитель министра иностранных дел РА Карен Назарян отметил, что документ подписан 24 ноября 2017 года в Брюсселе. Соглашение обеспечит более здоровую нормативно-правовую среду, которая улучшит деловой климат и инвестиционные возможности для компаний Армении и ЕС и создаст стимул для армянских компаний продавать больше товаров и услуг в ЕС, а для европейских компаний - открывать дочерние компании в Армении. Это будет способствовать экономическому росту и созданию рабочих мест в Армении, обеспечит больше вакансий в секторе зеленой энергетики. Реализация этого соглашения будет содействовать развитию экологически чистых альтернативных источников энергии, способствующих "зеленому" росту и появлению новых вакансий в секторе "зеленой" энергетики. Документ обеспечит больше возможностей для бизнеса. Отношения между ЕС и Арменией будут регулироваться в соответствии со стандартами ЕС и международными нормами, что обеспечит рост предсказуемости и стабильности для бизнеса. В соглашении, которое способствует большей прозрачности нормативно- правовой базы в сфере бизнеса, предусматривается, что малые и средние предприятия (МСП) получат информацию и консультации по вопросам применения CEPA. Соглашение предусматривает также либерализацию двусторонней торговли во многих секторах услуг, например, в сфере аренды/лизинга, консалтинговых, инженерных, фото- , почтовых, финансовых, транспортных услуг, а также услуг по упаковке. Это означает, что армянские компании смогут предоставлять свои услуги в ЕС, и наоборот. Армянский бизнес сможет участвовать в тендерах на госзакупки в ЕС, и наоборот. Взаимный дополнительный доступ к рынку будет предоставляться в отношении концессий на проведение работ, например, водоснабжения и других государственных услуг.

Документом устанавливаются более честные правила игры по линии защиты прав интеллектуальной собственности. Больше армянских компаний, а также армянских художников и изобретателей, создающих и продающих инновационную, художественную, уникальную в своем роде и высококачественную продукцию, смогут положиться на сильную систему защиты прав интеллектуальной собственности как в Армении, так и в Европейском Союзе.

В сфере защиты принципов конкуренции, компании, работающие в Армении, должны будут соблюдать те же основные принципы конкуренции, что и в Европе: не злоупотреблять доминирующим положением на рынке и не заключать между предприятиями соглашения, ограничивающие конкуренцию. В этих целях предусмотрено создание независимого органа по вопросам конкуренции. В конкурсных процедурах будут соблюдаться права армянских и европейских компаний. Они смогут уверенно обращаться в этот независимый орган с просьбой обеспечить соблюдение законов о конкуренции. Внедрение более прозрачных государственных закупок обеспечат более прозрачное проведение процедуры государственных закупок. Соглашение будет способствовать улучшению трудовых норм для армянских рабочих, включая трудовые договоры, профессиональное здоровье, свободу ассоциации и защиту от дискриминации на рабочем месте.

Не последнее место в соглашении уделяется улучшению соотношения цены и качества, более эффективное использование денег налогоплательщиков. В новом соглашении определены более четкие правила публикации

тендерных заявок и процедуры их рассмотрения, которые предотвращают коррупцию и дискриминацию в сфере госзакупок. Для обеспечения большей справедливости и прозрачности будут введены новые правила в отношении госсубсидий. Соглашение включает в себя положения, которые позволяют повысить конкуренцию в секторе электроэнергетики, что является наиболее надежным способом сделать энергопоставки более безопасными и доступными для граждан Армении. Либерализация рынка позволит держать цены на энергоносители под контролем и уменьшить счета за электроэнергию для армянских потребителей. Соглашение включает в себя меры по сокращению ненужных барьеров в сфере торговли. Например, для компаний другой стороны будут проведены общественные консультации по поводу избыточных регулирующих норм, касающихся потребительских товаров. Это поможет избавиться от обременительных требований к маркировке. В результате многие компании смогут предлагать свою продукцию на рынках Армении и ЕС, обеспечивая конкурентоспособные цены.

Соглашением Европейский Союз подтверждает свое намерение посредством конкретных двусторонних мер максимально повысить уровень ядерной безопасности в Армении.

Республика будет стремиться подтянуть свои стандарты до норм ЕС для дальнейшей защиты здоровья и безопасности потребителей. ЕС и Армения будут укреплять свое сотрудничество для лучшего взаимопроникновения соответствующих систем и расширения доступа к своим рынкам.

Новое Соглашение предусматривает расширение сотрудничества между ЕС и Арменией в cфере предотвращения и борьбы с преступной деятельностью, в том числе с организованной преступностью и терроризмом.

Армения применит в своем законодательстве меры по охране окружающей среды в соответствии с международными стандартами и соглашениями. Республика будет стремиться устранить препятствия, мешающие торговле товарами и услугами, имеющими особое значение для смягчения последствий изменения климата, таких как устойчивая возобновляемая энергия и энергосберегающие товары. ЕС и Армения будут сотрудничать в целях содействия устойчивому использованию природных ресурсов и сохранению биоразнообразия. Реализация Соглашения будет способствовать развитию экологически чистых источников энергии. Это также повысит безопасность энергопоставок и уменьшит зависимость страны от импорта энергии.

Армянские университеты примут участие в совместных исследовательских программах с другими европейскими университетами в рамках крупнейшей программы исследований и инноваций ЕС - Horizon 2020 (общее финансирование программы, доступное в течение 2014-2020 годов, составляет почти 80 млрд евро). Армянские университеты также примут участие в инициативе EU4Innovation, которая напрямую связана с развитием инновационных малых и средних предприятий. ЕС усилит обучение и консультирование с целью повышения качества образования в Армении.

Нашло в документе и положение, касающееся нагорно-карабахского конфликта, который должен быть урегулирован мирным путем на основе прав народов на самоопределение и территориальной целостности государств.

Граждане вправе ожидать от соглашения, что и Армения, и ЕС будут уделять больше внимания соблюдению важнейших принципов демократии, включая свободные и честные выборы, право на честный суд и уважение прав человека в более широком понимании. Соглашение запускает независимую платформу гражданского общества, состоящую из организаций Армении и ЕС. Она будет следить за выполнением соглашения и cможет давать свои рекомендации руководству Армении и ЕС. В этих целях предусмотрено создание Совета партнерства, который будет координировать работу по выполнению положений соглашения.