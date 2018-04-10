Вторник, 10 Апреля 2018 11:25

Агаракский медно-молибденовый комбинат (АММК) – одно из ключевых предприятий горнодобывающей промышленности Армении. С 2009 года комбинат является важным активом диверсифицированной международной группы компаний GeoProMining (GPM), владеющей также Сотским золотоносным месторождением и Араратской золотоизвлекательной фабрикой. С 2017 года на комбинате началась реализация нового этапа масштабных работ по дальнейшей модернизации, техническому перевооружению, расширению производственных мощностей и росту производительности, которые должны привести не только к бесперебойной работе самого предприятия в условиях не совсем благоприятной международной ценовой конъюнктуры, но и к усилению позиций предприятия в качестве надежного работодателя, вносящего существенную лепту в социально-экономическое развитие региона. О задачах предприятия и планах на будущее корреспонденту АрмИнфо рассказал гендиректор АММК Андрей Синяков.

Андрей Анатольевич Синяков - Генеральный директор ЗАО «Агаракский медно-молибденовый комбинат» с января 2017 г. Кандидат технических наук. Горный инженер, информатик-экономист, окончил Технический институт (филиал) Якутского государственного университета в г.Нерюнгри, Республика Саха (Якутия), по специальностям «Открытые горные работы» и «Прикладная информатика в экономике». В период 1997 - 2011 гг. прошел путь от помощника машиниста экскаватора, до заместителя технического директора – Начальника управления перспективного развития, технологии и развития горных работ в ОАО ХК «Якутуголь». Работал в 2011 – 2014 гг. заместителем главного инженера – Руководителем технического управления ЗАО «ГМК «Тимир», занимающимся добычей железной руды в Якутии, в 2014 стал директором ООО «Техстройконтракт» по продаже и аренде горной и строительной техники. С 2014 по 2016 гг. работал заместителем министра промышленности Республики Саха (Якутия).

Андрей Анатольевич, на АММК реализуется крупная инвестиционная программа по расширению мощностей. Согласно программе, в течение нескольких лет должны быть вложены существенные инвестиции в техническое переоснащение комбината, модернизации таких процессов как флотация, измельчение. Комбинат должен расширить производство и увеличить рабочие места. Каковы сроки реализации программы и на какой стадии вы находитесь сегодня?

Если коротко, то в рамках стратегии развития ЗАО «АММК» планируется в ближайшей перспективе увеличение производственных мощностей, в первую очередь, обогатительной фабрики с 3,5 млн.тонн до 4,1-4,5 млн.тонн переработки руды в год. Сегодня заключены договора с проектными институтами по разработке Технического проекта и прорабатываются вопросы по поставке необходимого оборудования.

И все же, насколько увеличится производственная мощность АММК? Насколько увеличится эффективность выработки на фабрике? Вышла ли компания по результатам 2017 года на плановый показатель в 3,5 млн.тонн руды? Когда компания выйдет на запланированные 6 млн.тонн? До какого уровня рентабельности таком случае будет удастся выйти предприятию?

2017 год для АММК в целом был продуктивным, даже невзирая на отголоски кризисных явлений 2015-2016 годов. В первом полугодии нами были проведены необходимые мероприятия по ремонту имеющегося оборудования, восстановлению его парка, в мае начали реализовывать программу технического перевооружения. Были приобретены 13 единиц самосвалов МТ-86, гусеничный бульдозер "Шантуй" SD-32 и два экскаватора "Комацу" PC-400. В целом приобретено оборудования на сумму более 2.5 млн. долларов США. В результате проведенной работы с середины 2017 года начался рост объемов производства. Теперь перед комбинатом стоит задача выйти на уровень по переработке руды в объеме 4,1- 4,5 млн. тонн в 2019 году и в долгосрочной перспективе до 6 млн. тонн. Отмечу, что выход на объем переработки в 4,1-4,5 млн.тонн в год позволит АММК снизить удельную себестоимость до такого уровня, при котором АММК может оставаться рентабельной даже при очень низких ценах на металлы, как скажем были в 2015- 2016 годах.

Каковы финансовые результаты работы АММК за 2017 год и планы на среднесрочную перспективу?

Финансовые результаты были в 2017 были намного лучше, чем результаты за предыдущие 2015-2016 гг. В 2018 году мы будем стремиться к еще более положительными результатам. Основные направления развития в финансовом плане: уменьшить кредитную нагрузку за счет уменьшения соотношения заемных средств к собственному капиталу; уменьшить финансовые расходы за счет увеличения в портфеле кредитов с низкими процентными ставками, а также получения льготных кредитных периодов от основных поставщиков с отсрочками платежей по закупке сырья и материалов. Считаем, что с учетом улучшения финансового состояния АММК, данные планы осуществимы.

Как вы относитесь к британской международной инициативе EITI (Инициатива прозрачности в добывающих отраслях – Ред.), к которой присоединяется Армения?

Инициатива Прозрачности в Добывающих Отраслях (ИПДО) – это общемировой стандарт, который способствует открытому управлению и подотчетности в секторах нефтяных, газовых и минеральных ресурсов. Природные ресурсы принадлежат гражданам страны. Добыча этих ресурсов может приводить к экономическому росту и социальному развитию. Однако плохое управление природными ресурсами часто приводило к коррупции и конфликтам. Для того, чтобы природные ресурсы приносили выгоду всем гражданам Армении, необходима более высокая открытость и контроль общественности за тем, как используется богатство добывающего сектора страны, в соответствии с законодательством РА. Стандарт ИПДО подразумевает под собой, в первую очередь, доступность общественности к финансовой отчетности, как добывающей отрасли, так и к отчетности государства о полученных доходах от данной сферы. Несомненно, общественность должна быть информирована о реальной налоговой и социальной нагрузке добывающих предприятий. Так что я отношусь к инициативе вполне положительно.

АММК является монопроизводственным предприятием. Какие социальные мероприятия реализовывает компания в общиных Мегри и Агарак? Насколько Вам удалось влиться в общественную жизнь города и как Вам солнечный юг Армении после северной Якутии?

С Якутией связана большая часть моей жизни, я там родился, учился, женился, прошел путь от помощника машиниста экскаватора до заместителя министра промышленности Республики Саха (Якутия). Сейчас, волею судьбы, приехал в этот благодатный край - Республику Армения. Мне здесь очень нравиться, здесь замечательные, трудолюбивые, отзывчивые и гостеприимные люди. Мягкий климат и очень интересная работа. Поэтому решил для себя остаться здесь надолго, чтобы приложить все свои знания, умения, навыки для претворения в жизнь на комбинате и в г.Агарак совместно с местными жителями всех проектов компании "Геопромайнинг".

В 2018 году АММК исполняется 55-летие со дня запуска комбината. Как компания планирует отметить юбилей?

Да, в мае 2018 года исполняется 55 лет со дня запуска нашего предприятия. Пройден большой путь, предприятие работает, но несомненно предстоит сделать еще многое. Мы верим, что АММК «родился» под счастливой звездой и на сегодняшний день предприятие не только работает, но и модернизируется, а в скором будущем будет увеличение производительности, что естественным образом отразится, как на увеличении рабочих мест, так и на росте финансирования программ социальную ответственность предприятия перед Мегринской общинной. По состоянию на сегодняшний день численность работников ЗАО "АММК" составляет 996 человек. За счет модернизации и увеличения производственных мощностей предполагается открыть дополнительно не менее 50 рабочих мест.

Компания планирует в конце мая ряд праздничных мероприятий в честь этой знаменательной даты. Не будем раскрывать секреты, организуем традиционно хороший праздник для нашего родного города, дорогих сотрудников и ветеранов нашего комбината.