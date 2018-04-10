Вторник, 10 Апреля 2018 10:46

АрмИнфо. Спикер парламента Армении Ара Баблоян огласил дату и время выборов премьер-министра страны.

Согласно заявлению Баблояна, поступившему в АрмИнфо, вопрос будет обсужден на специальном заседании НС страны 17 апреля в 12:00 часов по местному времени.

Примечательно, что и.о. премьер-министра страны Карен Карапетян 9 апреля выступил с заявлением, в котором представил детали встречи с Сержем Саргсянам 7 апреля текущего года. В частности, Карапетян подчеркнул: "Мы сошлись во мнении, что при существующих перед страной вызовах и задачах, важней задачей является плавный переход к новой системе управления. Учитывая успехи, достигнутые в последний период благодаря существующей конфигурации управления, решили предложить нашим партнерам по партии (Правящая Республиканская партия Армении - Ред.) в этот период сохранить текущую конфигурацию управления, то есть предложить в качестве лидера кандидатуру Сержа Саргсяна. Потому, что, повторяю, крайне важно совершить плавный, эффективный и при минимальных рисках переход к новой системе управления".