Вторник, 10 Апреля 2018 10:07

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

10 апреля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-15:00 жилые дома 17, 17/3 на ул. Гюрджян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 3-ем Норкском массиве;

10:00-16:00 жилые дома 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41 на ул. Лепсуса, детский сад N 71 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 12, 14 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 59/6, 61 на пр. Комитаса, жилые дома 3, 5, 7, 9 на ул. Шахсуварян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 34 на ул. Гюльбенкяна; жилые дома 14, 15, 16, 17 в 3-ем квартале Давташена, жилой дом 19 на ул. Г.Нжде, квартал "Ахтанак" полностью, собственные дома 18-65 на ул. Торомонян, собственные дома 1-52 на ул. Крылова, собственные дома 9-76 и жилые дома 70/1, 70/2, 70/3 на ул. Сасунци Давида, собственные дома 1-96 на ул. Белинского, собственные дома 17-77 на ул. Чернешевского;

10:30-16:30 жилые дома 17, 19, 21, 23 на ул. Лвовян, жилые дома 16, 18, 18/1, 20 на ул. Нансена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), детский сад N100 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 2, 2/1, 2/2, 4 на ул. Молдовакан, 2/3, 6/2, 11, 11/1 на ул. Тотовенца, школа N164 и и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилой дом 2 на ул. Саряна, жилые дома 24, 28, 36, 38 на ул. Московяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 23/27, 25/14, 25а на ул. Налбандяна, жилые дома 10, 12 на пр. Саят-Новы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 14-52 в кв. "Конд", собственные дома 104, 112, 116 на ул. Руставели и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично 1-ый и 2-ой переулки Чаренца, собственные дома 125-153 на ул. Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 7 на ул. Алека Манукяна, частично улицы Айгестана 3, 4, 6, 12 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 110 на ул. Налбандяна;

11:00-14:00 жилые дома 55/5, 55/6, 105, 121, 137 на ул. Царава Ахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 собственные дома 71-129 на 35-ой улице, 71-134 на 37-ой улице в Нор-Ареше;

11:00-17:00 жилые дома 6, 6А, 8, 8А, 10, 10А на ул. М.Аветисяна, 21, 21/1, 23 на ул. Дро и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратском марзе:

10:00-13:00 частично села Хачпар и Гукасаван;

10:00-14:00 частично села Воскетап и Арарат; частично улица Туманяна в городе Веди;

10:30-16:00 частично село Дехдзут;

11:00-14:30 частично село Ланджазат;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 частично село Гетап;

в Гегаркуникском марзе:

10:00-12:00 центральная площадь, улица Бошнагян, квартал "Банди", музыкальная школа и школа художественного искусства, детский сад, мэрия, полиция, военный комиссариат, прилегающие производственные территории и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Гавар;

в Ширакском марзе:

10:00-16:00 частично община Мец Сепасар в районе Ашоцк;

11:00-16:00 квартал "Вардбах", собственные дома в квартале "Муш-2" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Гюмри;

в Сюникском марзе:

09:30-11:00 жилой дом 89 на ул. Шаумяна, жилые дома 4, 5 на ул. Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Каджаран;

10:00-14:00 села Норашеник, Неркин и Верин Хотанан, Шрвенанц, Ухтавайр, Тапер, Ванек, Антарашат, Арачадзор, Дзорастан, Ачанан и

прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-14:30 улицы Саят-Новы, Камо и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Сисиан; села Агиту, Ишханасар, Нораван, Уйц;

10:00-15:00 жилые дома 9, 11, 13, 15, 17, 19 на ул. Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Капан;

10:00-16:00 поселки Бех и Багабурдж;

11:00-13:00 село Шенатаг;

11:30-16:30 села Кашуни, Тандзатап, Севакар, Татев, Агвани и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частично улицы Спандаряна, Туманяна в городе Горис; частично село Тег;

14:00-16:00 село Лор.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.