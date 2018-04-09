Понедельник, 9 Апреля 2018 20:53

АрмИнфо. В Нагорном Карабахе от пули противника погиб военнослужащий Армии обороны Нарек Геворгович Арутюнян (1998 г.р.).

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе АО НКР, инцидент произошел приблизительно в 14:20 часов по местному времени 9 апреля на одной из боевых позиций, расположенных в Южном направлении линии соприкосновения войск.

Для выяснения деталей инцидента ведется следствие. Минобороны Армении и ОА НКР выражают соболезнования родным и близким погибших.