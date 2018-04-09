Понедельник, 9 Апреля 2018 20:42

АрмИнфо. И.о. главы МИД Армении Эдвард Налбандян провел встречу с зарубежными дипломатами, аккредитованными в РА по совместительству.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, около двух десятков дипломатов прибыли в Ереван для участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента Армении Армена Саркисяна.

На встрече Налбандян представил Конституционные изменения в Армении и новую систему управления, рассказал о реформах, протекающих в стране, также были обсуждены результаты членства Армении в Евразийском экономическом союзе, отношения Армения-ЕС.

И.о. главы МИД Армении представил внешнеполитические приоритеты страны, а также усилия Еревана и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. На встрече с послами были затронуты развития на Ближнем Востоке, пути урегулирования существующих проблем, ситуация, сложившаяся вокруг беженцев и усилия, предпринимаемые для их решения. На повестке встречи также была подготовка к предстоящему саммиту Франкофонии в Ереване.