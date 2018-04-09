Понедельник, 9 Апреля 2018 20:16

АрмИнфо. И.о. главы МИД Армении Эдвард Налбандян в ходе встречи с министром Соединенного Королевства по делам Европы и Америки Аланом Дунканом, прибывшим в Ереван с рабочим визитом, выразил благодарность последнему за участие в инаугурации нового президента РА. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе МИД РА.

При этом Налбандян добавил, что данная встреча хорошая возможность обсудить актуальные вопросы армяно-британской повестки, коснуться хода реализации достигнутых договоренностей.

В свою очередь британский министр выразил надежду, что визит будет способствовать развитию двусторонних отношений.

На встрече состоялся обмен мнениями относительно стимулирования двусторонних торгово-экономических контактов, обсуждены актуальные региональные и международные вопросы.

Налбандян рассказал об усилиях Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.