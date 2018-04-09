Понедельник, 9 Апреля 2018 19:51

АрмИнфо. И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян представил детали субботней встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном.

"Я доложил президенту Армении Сержу Саргсяну о работе нашей команды; где находимся, какое по нашему представлению будущее имеем и как должны достичь поставленных целей. Убежден, что в действительности у нас хорошие возможности для достижения успехов в ближайшие годы. По нашим прогнозам, у нас будет зафиксирован экономический рост, и при наличии политического диалога у нас есть возможность провести фундаментальные реформы по двум горизонтам. У нас также есть четкие представления о том, как мы их должны осуществить", - пояснил Карапетян, передает пресс-служба Правительства.

И.о. премьера, сообщил, что на встрече также обсуждалась кандидатура главы правительства, а также вопросы, связанные с новой формой госуправления. "Мы сошлись во мнении, что при существующих перед страной вызовах и задачах, важней задачей является плавный переход к новой системе управления. Учитывая успехи, достигнутые в последний период благодаря существующей конфигурации управления, решили предложить нашим партнерам по партии (Правящая Республиканская партия Армении - Ред.) в этот период сохранить текущую конфигурацию управления, то есть предложить в качестве лидера кандидатуру Сержа Саргсяна. Потому, что, повторяю, крайне важно совершить плавный, эффективный и при минимальных рисках переход к новой системе управления", - резюмировал Карапетян.

Напомним, что премьер-министр Армении Карен Карапетян в ходе встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном 7 апреля в последний раз в качестве главы Кабмина доложил об итогах деятельности правительства, подчеркнув, что все поставленные перед правительством макрозадачи выполнены.

Отметим, что сегодня на специальном заседании Национального собрания РА прошла инаугурация новоизбранного президента Армении Армена Саркисяна. Таким образом, в Армении завершились конституционные реформы, запущенные в 2015 году и Республика перешла к парламентской форме правления. После инаугурации, Правительство Армении подало в отставку, которую принял Армен Саркисян.