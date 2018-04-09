Понедельник, 9 Апреля 2018 18:01

АрмИнфо. По положению на сегодня заполненность водохранилищ Армении составляет 52%. Меж тем, более благоприятный в плане осадок 2016-й год обеспечил показатель на уровне 65%. Об этом, отвечая на вопрос АрмИнфо, заявил глава Государственного комитета водного хозяйства Армении Арсен Арутюнян 8 апреля на встрече с журналистами.

По словам Арутюняна, в водохранилищах Армении накоплено 460 млн куб.м. воды, что на 27 млн куб.м ниже прошлогоднего показателя. Ахурянское водохранилище на данном этапе заполнено в размере 325 млн куб.м. из 525 млн. куб.м. В целом, как указал глава Водхоза, объем накопленной воды на 100 млн куб.м. меньше желаемой нормы.

Вместе с тем, как подчеркнул глава Комитета, на сегодня уровень воды в озере Севан по сравнению с началом года повысился на около 10 см - 1900 м 55 см (по состоянию на 25 декабря 2017 года снизился на 0,05м (5см) и составил 1900 м 42 см ред). Этому, как отметил Арутюнян, поспособствовал сезонный попуск воды из тоннеля <Арпа-Севан>. Так, в течение последних 20 дней переброски воды составил порядка 26 млн куб.м воды, что привело к повышению уровня воды на около 2 см. Как напомнил Арутюнян, второй этап работ по восстановлению гидротоннеля <Арпа-Севан>, стоимостью в 5 млрд драмов, стартовал в январе 2017 года и завершится в 2019 году - на год раньше запланированного срока. На сегодня вода в озеро Севан поставляется с перебоями, ежегодно в объеме 100-120 млн куб.м. <После завершения капремонта тоннеля, в Севан через гидротоннель из рек Арпа и Егегис будет направляться 200-250 млн куб.м воды в год>,- заявил Арсен Арутюнян.

Между тем, глава Водхоза на сегодня не готов ответить, какими будут объемы попуска воды. <В настоящее время готовится проект решения правительства о водозаборе из озера Севан в размере установленных 170 млн.куб.м. О больших объемах мы сегодня не готовы объявить>,- отметил он.

Напомним, что Национальное Собрание Армении 17 июля 2017 года одобрило закон об увеличении объемов попуска воды из озера Севана со 170 млн куб.м. до 270 млн. куб. м. Основанием для данного решения послужил тот факт, что заполненность Апаранского и Азатского водохранилищ оказалась на 17 млн куб м. меньше, чем в предыдущем, а наполненность реки Раздан - меньше на 40 млн куб.м. Кроме того, на 105 млн куб м. меньше оказалось заполненным Ахурянское водохранилище. Несмотря на то, что Министерство охраны природы Армении выступило против предложения увеличить водозабор из Севана, а независимые эксперты в один голос твердили, что снижение уровня воды в Севане приведет к необратимым последствиям в связи с усилением процесса заболачивания, закон был принят, что, как и ожидалось, отразилось на уровне озера Севан. Авторы закона заверяли, что дополнительные попуски воды на 100 млн куб/м, по расчетам, могут привести к понижению уровня озера на 8 см, в случае которого даже по сравнению с тем же днем прошлого года будет обеспечена высокая отметка уровня воды озера Севан на 10 см (18-8). Согласно официальным данным, водозобор, в 2017 году, в целом, составил 266.757 млн куб/м воды, вместо предусмотренных 270 млн куб/м.

Отметим также, что в этом году, вопрос с орошением сельскохозяйственных угодий станет более проблематичным ввиду того, что еще в начале с.г. председатель государственного комитета водного хозяйства РА Арсен Арутюнян заявил, что в 2017 году в Армении на 8930 га увеличились орошаемые площади, составив 97470 гектаров, что на 9.2% больше в сравнении с 2016 годом. По его словам, орошаемые площади по части одного гектара с 5130 куб м доведены до 6001 куб. м. В 2018 году, как отметили в госкомитете, задачей станет доведение орошаемых площадей до 110 тыс гектаров.