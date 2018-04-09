Понедельник, 9 Апреля 2018 17:58

АрмИнфо. Партия "Еркир цирани" представила заявление в Генеральную прокуратуру и Следственный Комитет о привлечении Сержа Саргсяна в качестве обвиняемого за госизмену.

Как говорится в заявлении партии, "Еркир цирани" инкриминирует Саргсяну различные экономические и политические преступления как в сфере внутренней и внешней политики, а также потерю территорий во время апрельской войны 2016 года. Партия также обвиняет Саргсяна в узурпации власти. В целом, как заявила лидер партии, член ереванского Совета старейшин Заруи Постанджян, заявление состоит из 18 страниц.

Ранее аналогичные иски партия представила в отношении первого и второго президентов Армении Левона Тер-Петросяна и Роберта Кочаряна. Пока ответа от полномочных структур не последовало.

Отметим, что сегодня истек срок президентских полномочий Сержа Саргсяна.