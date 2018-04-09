Понедельник, 9 Апреля 2018 17:38

АрмИнфо. Проблем с качеством питьевой воды в Ереване, нет. Об этом, отвечая на вопрос АрмИнфо, 8 апреля на семинаре заявил председатель Госкомитета водного хозяйства Армении Арсен Арутюнян. По его словам, ежемесячно ведомство получает информацию от Министерства здравоохранения Армении относительно качества питьевой воды.

По словам главы Водхоза, перед будущим единым оператором водоснабжения и водоотведения были поставлены ряд условий, реализацию которых компания должна была обеспечить в течение нескольких лет. Требования, в том числе, касались непрерывности водоснабжения, качества воды, а также обеспечения удовлетворенности абонентов.

В настоящее время, как заверил Арутюнянб жителям Еревана не стоит беспокоиться за качество питьевой воды, подаваемой населению. «Есть участки, где бывают определенные отклонения от требований качества питьевой воды, которые в течение нескольких дней решаются со стороны «Веолия джур», - пояснил он.

Глава Госкомитета напомнил, что в 2017 году была завершена программа строительства новой станции очистки сточных вод стоимостью 11 млн евро. В настоящее время с единым оператором водоснабжения и водоотведения ведутся переговоры, чтобы передать ей в обслуживание новую станцию. Действующая на сегодня станция очистки, как указал Арутюнян, осуществляет механическую очистку воды, путем пропуска грязной воды через сетку. Новая же позволит снизить уровень загрязненности воды, поступающей в реки. Следующим этапом - в 2019-2020гг. в ереванском районе <Аэрация> будут построены метатанкеры, которые не только позволят обеспечить дополнительные объемы электроэнергии при тлении ила, но и направит более чистую воду в оросительные системы. Вместе с тем, около $6млн в текущем году будет направлено на полное восстановление водоснабжения в ереванских кварталах <Силикян> и <Ахтанак>.

Помимо этого, в 2018 году в Армении будут построены две новые станции очистки воды - один в общине Зартонк Армавирской области, второй - в городе Севан Гегаркуникской области. Проектные работы уже завершены, компания - застройщик будет выбрана по итогам конкурса. На сегодня, как указал Арсен Арутюнян, проблемы с качеством питьевой воды есть в Армавирской области, где используются подземные воды. Для решения задачи с <Веолия джур> будет осуществлена программа, в рамках которой планируется подавать воду из общины Назрван.

Что касается случаев, когда канализационные воды смешивались с оросительной, то, как отметил Арутюнян, есть многочисленные факты, свидетельствующие о том, что землепользователи сами повреждают трубы, дабы обеспечить себе дополнительные объемы водозабора на орошение.