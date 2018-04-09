Понедельник, 9 Апреля 2018 16:56

АрмИнфо.В инаугурации новоизбранного президента Армении Армена Саркисяна принял участие министр Соединенного Королевства по делам Европы и Америки Алан Дункан. "Прибыл с краткосрочным визитом в Ереван для участия в церемонии инаугурации президента Армении Армена Саркисяна", - написал Дункан в своем микроблоге в Twitter.

Отметим, что сегодня на специальном заседание Национального Собрания Армении в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна состоялась церемония инаугурации Армена Саркисяна.

В церемонии участвовали представители всех парламентских сил, кроме фракции оппозиционного блока "Елк". В церемонии не приняли участия также первый и второй президенты Армении Левон Тер-Петросян и Роберт Кочарян. На церемонии присутствовал президент Арцаха Бако Саакян. В целом в церемонии принимали участие 1300 человек, дипломаты, гости из-за рубежа. Однако глав зарубежных государств и официальных иностранных делегаций на церемонии не было.