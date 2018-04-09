Понедельник, 9 Апреля 2018 16:56

АрмИнфо.Партия "Наследие" подвела итоги 10-ти летнего президентства Сержа Саргсяна: коррупция, взяточничество, безнаказанность, миграция.

Как говорится в заявлении партии, поступившем в АрмИнфо, 10-летнее президентство Саркисяна привело к массовой эмиграции, росту внешнего долга до $6 млрд, провалу ассоциации Армении с ЕС, торпедированию карабахских переговоров, приведших к апрельской войне 2016 года, сфальсифицированным парламентских выборам и конституционному референдуму, экономическому спаду, росту бедности. "Все это оставило катастрофический, отрицательный след в жизни Армении и армянского народа. Однако, Саргсян не намерен довольствоваться этим, он намерен продолжить воспроизводство преступного режима путем продления своего правления на сей раз в качестве премьер-министра. У граждан Армении осталось совсем немного времени для консолидации, для того, чтобы выйти на улицу и предъявить свою волю незаконной власти Сержа Саркисяна. В противном случае Армению и армянский народ ожидают серьезные вызовы, неудачи и потери",- говорится в заявлении.

Тем не менее, лидер партии "Наследие" Раффи Ованнисян сегодня принял участие в церемонии инаугурации четвертого президента Армена Саркисяна, посчитав его легитимным главой государства, несмотря на то, что он был избран "нелегитимным", по определению партии "Наследие", парламентом. Более того, Ованнисян тепло поздоровался с тем же Сержем Саргсяном, крепко пожав ему руку.