Понедельник, 9 Апреля 2018 16:53

АрмИнфо.C 9 апреля по 31 мая вкладывая депозит в Evocabank-е, вкладчикам представится возможность принять участие в лотерее и выиграть один из трех смартфонов iPhone

X. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, лотерея состоится 15 июня.

Согласно источнику, в лотерее примут участие те вкладчики, у которых в период действия акции на депозитах "Классический" или "EvocaOnline" окажется средств в размере 1 млн. драмов/$2 тыс. или евро/100 тыс. рублей, независимо от валюты вложенных средств и наличия другого депозитного счета в банке.

Более подробно условия депозитов "Классический" или "EvocaOnline" представлены на сайте Evocabank-а: https://www.evocabank.am/services/individuals/deposits/classical.html иhttps://www.evocabank.am/services/individuals/deposits/evoca-online.html.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, Evocabank нарастил портфель срочных депозитов за 2017 год на 31,5% до 38.5 млрд драмов ($79.5 млн), львиная доля которых приходится на средства физлиц - 88% или 33.9 млрд драмов ($69.9 млн) с годовым ростом на 45,5%. В общей сложности привлеченные банком от физлиц средства (до востребования и срочные) составили 39.8 млрд драмов ($82.2 млн) с годовым ростом на 47%. В общих обязательствах банка удельный вес срочных депозитов по итогам 2017 года превышает 51%.