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АрмИнфо.Следственный комитет Армении раскрыл группу, занимающуюся нелегальным оборотом наркотиков - 15 лицам предъявлены обвинения.
Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе СК РА, в рамках возбужденного уголовного дела о незаконном обороте наркотических веществ, были проведены масштабные следственные и судебные мероприятия, по результатам которых раскрылась цепочка дел о продаже наркотиков, и личности 15 человек связанных с этим, также идентифицировано участие каждого из них.
В частности, по результатам предварительного следствия получены фактические доказательства, что в период с 2016 по 2017 год, лица, предположительно совершившие преступление, периодически приобретали наркотики в особо крупных размерах, в основном "спайс", которые впоследствии реализовывали. "Также выяснилось, что в некоторых случаях готовились и продавались курительные смеси. На основе полученных доказательств 15 лицам предъявлены обвинения: 10 - по признакам статей о приобретении наркотиков с целью реализации и реализация, а 5 лицам - приобретение наркотиков для употребления. Предварительное следствие продолжается, для выяснения всех источников приобретения наркотиков и других возможных лиц, участвующих в преступлении", - говорится в сообщении СК РА.
|Правительство Армении предложило однопартийцам сохранить текущую конфигурацию управления и предложило в качестве лидера кандидатуру Сержа Саргсяна
|Арсен Арутюнян: Объем накопленной воды в водохранилищах Армении на 100 млн куб.м. меньше желаемой нормы
|Партия "Еркир цирани" обвиняет Сержа Саргсяна в госизмене
|Глава Водхоза заверяет: не стоит беспокоиться за качество питьевой воды, подаваемой населению
|В инаугурации Армена Саркисяна принял участие британский министр по делам Европы и Америки Алан Дункан
|Партия "Наследие" подвела итоги 10-ти летнего президентства Сержа Саргсяна: Коррупция, взяточничество, безнаказанность, миграция
|Evocabank объявил о старте акции для вкладчиков с возможностью выигрыша iPhone X
|Следственный комитет Армении раскрыл группу, занимающуюся нелегальным оборотом наркотиков - 15 лицам предъявлены обвинения
|Президент Армении принял отставку правительства
|Роберт Кочарян поздравил Армена Саркисяна со вступлением на должность президента Армении
|Королева Елизавета II направила поздравительное послание Армену Саркисяну
|Раффи Ованисян: Вполне возможно, что с президентством Армена Саркисяна наша республика постепенно изменится
|В горах Армении российские военнослужащие проходят контрольную проверку
|Американский эксперт: Единственная сила, которая может урегулировать карабахский конфликт - Россия
|Армен Саркисян поклялся на Библии: церемония инаугурации завершена
|Германия намерена расширить список "безопасных стран происхождения": Армения в их числе
|Владимир Акопян освобожден от должности пресс-секретарь президента Армении
|Армянская оппозиция продолжает акции протеста против премьерства Сержа Саргсяна
|В результате обстрела азербайджанских ВС в селе Баганис были убиты три коровы
|В Ереване готовятся к инаугурации Армена Саркисяна
|Карапетян в последний раз на посту премьера отчитался перед президентом Армении о деятельности Правительства
|Лавров: Нельзя ставить страны постсоветского пространства перед ложным выбором - или с Западом, или с Россией
|Президент Армении за значительный вклад в развитие армяно-российских дипотношений наградил Ивана Волынкина Орденом Дружбы
|Лавров: Уверен - многое из того, что содержит т.н. "казанский документ" по урегулированию карабахского конфликта, по-прежнему востребовано
|Лавров: В армяно-российских двусторонних отношениях в последние 10 лет происходит устойчивый и качественный рост
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 9-го апреля
|Ереван: Сегодня стоит вопрос деоккупации территорий Нагорного Карабаха, оккупированных Азербайджаном
|Банк ВТБ (Армения) запустил первые банкоматы с функцией cash-in и ресайклинга одновременно
|АРФ "Дашнакцутюн": Мирное урегулирование карабахского вопроса возможно и без согласия Азербайджана
|Киро Маноян: Диаспора и АРФ "Дашнакцутюн" никогда не были против установления армяно-турецких отношений
|Киро Маноян: Самой большой опасностью для Армении в укреплении российско- турецких отношений является то, что со временем они могут стать стратегическими
|В период с 1 по 7 апреля Азербайджан нарушил режим перемирия с Арцахом 300 раз
|Карен Карапетян уволил своих девятерых советников
|Представители Фронта "Во имя государства Армения" и делегации Евросоюза в РА обсудили ситуацию в стране
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 7-го апреля
|Постоянный представитель Арцаха в США выступил на мероприятии в Йельском университете
|В посольстве Казахстана в Армении отметили "Наурыз-мейрамы"
|В парламенте обсужден проект закона Армении "О национальных меньшинствах"
|Президент Италии летом текущего года посетит Армению
|Назначен новый посол России в Армении
|Налбандян в Минске принял участие в заседании СМИД СНГ
|Мэр города Сарсель: У народа Арцаха можно многому научиться
|Эксперты убеждены: Выборы в Азербайджане, окончание президентского срока Саргсяна могут создать условия для разрешения конфликта в Карабахе
|Beeline и Xiaomi запустили партнерский проект по продаже смартфонов в рассрочку
|Серж Саргсян: Если Турция созреет для нормализации отношений с Арменией без предусловий, Ереван будет готова вновь предоставить Анкаре подобную возможность
|Серж Саргсян: внешняя политика Армении нацелена на развитие отношений с арабскими странами
|Дипломат: Позиция Китая по вопросу урегулирования карабахского конфликта четкая и последовательная
|Артур Петросян подал в отставку с поста главного тренера национальной сборной Армении по футболу
|Дипломат: Позиция Китая по вопросу урегулирования карабахского конфликта четкая и последовательная
|Два телохранителя Эрдогана приговорены к 12 месяцам и одному дню тюремного заключения и отпущены на свободу из зала суда
|В правительстве Армении обсудили реформы в системе социальной защиты граждан
|Глава МИД Арцаха в Москве принял участие в мероприятии, посвященном 30-летию Карабахского движения
|Генсек ОБСЕ убежден: После женевской встречи Саргсян-Алиев в переговорном процессе по карабахскому урегулированию наблюдалась динамика
|Генсек ОБСЕ в этом году посетит Армению
|Алиев: Главная проблема в карабахском конфликте - Армения, она не хочет менять статус-кво
|Президент Армении и Председатель Сената Италии обсудили перспективы сотрудничества
|Супруга посла России: Армения приняла нас с теплом и любовью, и мы отвечаем ей взаимностью
|В Армении российские летчики уничтожили военные объекты и авиацию условного противника
|Правительство Литвы одобрило соглашение Всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве Армения-ЕС
|Президент Армении и Лейтенант Великого Магистра Суверенного Военного Ордена Мальты обсудили перспективы сотрудничества
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