Понедельник, 9 Апреля 2018 16:51

АрмИнфо.Следственный комитет Армении раскрыл группу, занимающуюся нелегальным оборотом наркотиков - 15 лицам предъявлены обвинения.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе СК РА, в рамках возбужденного уголовного дела о незаконном обороте наркотических веществ, были проведены масштабные следственные и судебные мероприятия, по результатам которых раскрылась цепочка дел о продаже наркотиков, и личности 15 человек связанных с этим, также идентифицировано участие каждого из них.

В частности, по результатам предварительного следствия получены фактические доказательства, что в период с 2016 по 2017 год, лица, предположительно совершившие преступление, периодически приобретали наркотики в особо крупных размерах, в основном "спайс", которые впоследствии реализовывали. "Также выяснилось, что в некоторых случаях готовились и продавались курительные смеси. На основе полученных доказательств 15 лицам предъявлены обвинения: 10 - по признакам статей о приобретении наркотиков с целью реализации и реализация, а 5 лицам - приобретение наркотиков для употребления. Предварительное следствие продолжается, для выяснения всех источников приобретения наркотиков и других возможных лиц, участвующих в преступлении", - говорится в сообщении СК РА.