Понедельник, 9 Апреля 2018 16:19

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян сегодня встретился с премьер-министром РА Кареном Карапетяном и принял отставку правительства. Об этом сообщает офис президента РА.

Отметим, что согласно Конституции РА, правительство подает в отставку сразу после вступления в должность нового президента. В течение семи дней после отставки премьера, парламентские силы вправе выдвинуть кандидатуру нового главы кабмина. Премьер избирается простым большинством голосов депутатов на основе открытого голосования. До формирования нового кабмина прежний состав продолжает временно исполнять свои обязанности.

Выборы нового премьера состоятся 17 апреля. По всей вероятности, Республиканская партия выдвинет на этот пост кандидатуру Сержа Саргсяна. Новый кабмин формируется в течение 15 дней после избрания премьера.