Суббота, 7 Апреля 2018 15:09

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения), предлагая своим клиентам современные и технологичные продукты и услуги, ввел в эксплуатацию первые банкоматы с функцией cash-in и ресайклинга одновременно.

Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе Банка, новые банкоматы позволяют всем держателям карт Банка ВТБ (Армения) не только снимать деньги со своей банковской карты, осуществлять платежи, денежные переводы и т.д., но и мгновенно бесплатно пополнять карты наличными.

Преимущества банкомата с функцией Cash-in следующие: быстрота - денежные средства моментально зачисляются на карту; эффективность - за одну транзакцию можно внести до 90 купюр одновременно (не поштучно, а пачкой), причем разного номинала, что делает процесс пополнения более удобным и быстрым.

Новые банкоматы оснащены возможностью выдачи клиентам наличных

средств за счет внесенных ранее в АТМ другими клиентами наличных.

По данным 16-го выпуска аналитического обзора "Армянские банки в

карточном бизнесе", подготовленного ИК АрмИнфо, Банк ВТБ (Армения)

удерживает лидерство по числу активных карт, причем как общему, так и MasterCard и Visa, а также по объему пластиковых транзакций. Так, на 1 октября 2017г у Банка насчитывается почти 334 тыс. карт, из коих свыше 181 тыс. - это MasterCard и около 153 тыс. - это Visa. За 9 месяцев 2017 года объем пластиковых транзакций по картам Банка ВТБ (Армения) составил 181.2 млрд драмов, из коих около 93% или 167.2 млрд - это банкоматные транзакции. Объем пластиковых транзакций Банку удалось нарастить в годовом разрезе на 13,5%, а банкоматных транзакций - на 14%. До 2013 года Банк ВТБ (Армения) выпускал и обслуживал только международные карты VISA, после чего с сентября того же года, став полноправным членом международной платежной системы MasterCard Worldwide, приступил к выпуску и обслуживанию карт Cirrus/Maestro и MasterCard, наряду с этим обслуживая и локальные карты ArCa. Банк ВТБ (Армения) имеет собственный процессинг.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Охват филиальной сети Банка ВТБ (Армения) насчитывает 67 подразделений с присутствием не только в столице, но и во всех областях страны.