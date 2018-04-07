Суббота, 7 Апреля 2018 15:09

АрмИнфо. Мирное урегулирование карабахского вопроса возможно и без согласия Азербайджана. Об этом на пресс-конференции 7 апреля заявил руководитель офиса "Ай дата" и по политическим вопросам Бюро АРФ "Дашнакцутюн" Киро Маноян.

Политик заявил, что в истории было немало примеров, когда под давлением международного сообществ и без согласия одной из сторон принимались очень важные решения. "В последнее время также мы наблюдали немало таких примеров. Возьмем то же Косово. Сербия не была согласна на то, чтобы Косово обрело независимость. Однако, международное сообщество настояло на независимости Косово и результат налицо", - подчеркнул Маноян.

Он также заявил, что Азербайджан вряд ли согласится с тем, чтобы карабахский вопрос был решен мирным путем. "Более того, Баку рассчитывает на то, что Карабах в один прекрасный день вновь войдет в состав Азербайджана", - подчеркнул эксперт.

Маноян подчеркнул, что на данный момент ситуация на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана весьма накалена. И учитывая то, что Баку совершенно непредсказуем, возможно, что между сторонами начнутся полномасштабные военные действия. "Если в регионе начнется полномасштабная война ситуация может выйти из- под контроля и конфликт из локального, превратится в глобальный. Поэтому, во избежание таких последствий, думаю, международное сообщество признает независимость Арцахской Республики и решит данный вопрос", - отметил политик.

Маноян подчеркнул, что подобное решение абсолютно не обрадует Азербайджан, более того, Баку никогда не согласится с подобным решением и ему будет сложно принять подобную действительность. "Но под давлением международного сообщества Баку придется смириться с таким положением дел", - заключил Маноян.