Суббота, 7 Апреля 2018 15:01

АрмИнфо.Диаспора и АРФ "Дашнакцутюн" не были против установления армяно-турецких отношений, они были против армяно-турецких протоколов, так как за них должны были заплатить слишком высокую цену. Об этом на пресс-конференции 7 апреля заявил руководитель офиса "Ай дата" и по политическим вопросам Бюро АРФ "Дашнакцутюн" Киро Маноян.

Политик заявил, что с самого начала было очевидно, что власти Турции не готовы на установление дипломатических отношений без предусловий. Таким образом, аннулирование армяно-турецких протоколов являлось стратегическим и выигрышным для Армении шагом. "Президент Саргсян заявил, что Турция надеялась изменить ситуацию в регионе и использовать цюрихские протоколы в качестве давления на Армению для принятия тех или иных решений", - отметил Маноян.

При этом, политик подчеркнул, что для всех политических деятелей

Армении и для представителей Диаспоры совершенно очевидно, что

отношения между Ереваном и Анкарой должны развиваться. "Наши

отношения должны быть на равных, как обычные отношения между

соседями. Но, несмотря на то, что с самого начала говорилось о

подписании протоколов без каких-либо предусловий, все же в документах был ряд неприемлемых положений и формулировок, дающих

повод для спекуляций. Турция в преддверии 100- летия Геноцида армян всего лишь решала тактическую задачу. Единственное, чего так и не смогла добиться Анкара, так это урегулирования нагорно- карабахского конфликта в интересах Азербайджана", - подчеркнул он.

По словам дашнакцкана, Россия изначально также была против данных протоколов. "Несмотря на то, что представители России присутствовали

на подписании протоколов в Цюрихе, все же очевидно, что это была инициатива США. Так что российская сторона в принципе должна быть довольна тем, что эти соглашения денонсированы", - отметил Маноян.

Также Маноян отметил, что установление дипломатических отношений между Ереваном и Анкарой станет возможным только в том случае, если власть в Турции сменится. "Турецкая сторона была уверена, что в условиях блокады ей удастся поставить нас на колени, и мы пойдем на все для нормализации отношений, однако, этого не произошло. Мы можем установить отношения с Турцией лишь на равных и без каких- либо предусловий", - заключил Маноян.

Отметим, что 1 марта президент Армении Серж Саргсян в ходе заседания Совбеза объявил об аннулировании армяно-турецких протоколов по нормализации отношений (Цюрихские протоколы). Отметим, что армяно-турецкие протоколы были подписаны в Цюрихе 10 октября 2009 года. Однако протоколы так и не были ратифицированы парламентами Армении и Турции, поскольку Анкара постоянно выдвигала предусловия на пути ратификации. В этой связи по распоряжению президента РА Сержа Саргсяна процесс ратификации протоколов в армянском парламенте был заморожен.