Суббота, 7 Апреля 2018 14:58

АрмИнфо.Тот факт, что первый визит президента России Владимира Путина после переизбрания был именно в Турцию, не является поводом для беспокойства для Армении, хотя сей факт не может вызвать особого удовольствия. Об этом 7 апреля на пресс- конференции заявил руководитель офиса "Ай дата" и по политическим вопросам Бюро АРФ "Дашнакцутюн" Киро Маноян.

При этом он заметил, что в ходе встречи Путин-Эрдоган не обсуждались вопросы, касающиеся Армении и Нагорного Карабаха. "Поэтому маловероятно, чтобы в подобной ситуации Турция решила отстоять интересы Азербайджана. Однако, нам надо быть бдительными и постоянно следить за тем, о чем ведут переговоры Москва и Анкара", - подчеркнул политик.

Маноян отметил, что после встречи лидеров России и Турции, прошла еще одна встреча , на сей раз в трехстороннем формате, на которой присутствовал президент Ирана. "То, что после встречи Путин-Эрдоган прошла встреча с президентом Ирана - является не слишком хорошим сигналом. Однако, у всех трех сторон есть свои интересы как в региональном плане, так и в вопросе Сирии. И если в чем-то они и достигли консенсуса, то в остальных вопросах, между ними остаются довольно существенные противоречия", - отметил руководитель офиса "Ай дат".

Маноян подчеркнул, что Иран, Турция и Россия заинтересованы в территориальной целостности Сирии. Хотя, по его мнению, в вопросе территориальной целостности Анкара проявляет хитрость. "Подумайте сами, Турция уже вторглась в Африн и довольно удобно расположилась на данной территории. Более того, хочу заметить, что вторжение в Сирию было довольно сложным, но Турция все равно пошла на этот шаг. Что могло ее сподвигнуть на такие действия? Безусловно, то, что Турция всегда имела территориальные претензии к Сирии. И сейчас, осуществив данное вторжение, я сомневаюсь, что Анкара так легко сдастся и покинет территорию Сирии", - заявил политик.

По словам Манояна, самым опасным для Армении, в укреплении российско-турецких отношений является то, что со временем они могут стать стратегическими. "В таком случае подобное сотрудничество дорого нам обойдется, так как Россия является стратегическим партнером Армении",- отметил он, при этом заметив, что между Россией и Турцией немало противоречий по тому же сирийскому вопросу. В частности, Россия является сторонницей того, чтобы президентом Сирии оставался Башар Асада в то время как Турция против президентства Асада. "Однако, вместе с тем, обе стороны против усиления курдов в Сирии и их сотрудничества с Соединенными Штатами", - заявил Маноян, добавив, что пока не ясно приведут ли противоречия в сирийском вопросе к охлаждению российско-турецких отношений. расколу сотрудничества, или же наоборот, активизируется ли данное сотрудничество. "В любом случае, нам следует следить за ситуаций, и не допускать слишком тесного сближения", - заключил Маноян.