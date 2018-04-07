Суббота, 7 Апреля 2018 13:38

АрмИнфо. В период с 1 по 7 апреля на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск режим перемирия со стороны Азербайджана был нарушен 300 раз.

Как сообщает Армия обороны НКР, в направлении армянских позиций противник совершил порядка 3 тысяч выстрелов.

Армянские ВС воздержались от ответных шагов, контролируя ситуацию по всему периметру передовой.