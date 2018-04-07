Суббота, 7 Апреля 2018 12:12

АрмИнфо.Члены оппозиционного Фронта "Во имя государства Армения" встретились с сотрудниками делегации Евросоюза в Армении Екатериной Дородновой (глава департамента по политике, СМИ и информации) и Андреа Халуповой (контактное лицо ответственного по политическим вопросам и защите прав человека).

В ходе встречи члены Фронта представили свои планы и цели по дальнейшему развитию Армении. Была обсуждена нынешняя ситуация в Армении, а также предстоящая ратификация Соглашения о расширенном и всеобъемлющем партнерстве РА-ЕС.

В ходе встречи речь зашла "о нарастающих год от года случаях нарушения прав человека, увеличивающемся числе политзаключенных, атмосфере безнаказанности".

Стороны договорились продолжить встречи в таком формате.