Суббота, 7 Апреля 2018 10:35

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

7 апреля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 15, 17-19, 21, 23, 25 на ул. Лепсуса, собственные дома 34-62 на ул. Зейтуна 5А и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), 39-ая улица Арабкира, собственные дома 1-18 на 45-ой улице, 2-47 на 47-ой улице Арабкира, жилые дома 12, 14, 16, 16А на ул. Бабаянa и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 60 на ул. Московянa, 15, 17, 17А на ул. Демирчяна, жилой дом 4 на ул. Саряна, собственные дома 1-15 на ул. Г. Арутюнянa и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 61, 63, 65 на ул. Алабяна, 13 на ул. Маргаряна, 11-ая улица Неркин Шенгавита и улица Малатия, собственные дома 18-65 на ул. Торомонян, собственные дома 1-52 на ул. Крылова, жилые дома 70/1, 70/2, 70/3 и собственные дома на улице Сасунци Давида, собственные дома 38-85 на ул. Бернакирнери, собственные дома 13-15 на 2-ой улице Нар-Доса; 10:30-16:30жилые дома 17на ул. Лвовян, 16, 18, 18/1, 20 на ул. Нансена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве, жилой дом 7 на ул. Алека Манукяна, частично улицы Айгестана 3, 4. 6, 12 и и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 23/27, 25/14, 25А на ул. Налбандяна, жилые дома 10, 12 на пр. Саят-Новы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 14-52 в кв. "Конд", собственные дома 104, 112, 116 на ул. Руставели и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 59 на ул. Чаренца, собственные дома 29, 29/1 на ул. Фузкультурникнери, собственный дом 36 на ул. Манукяна, собственные дома 1-25 на 4-ой улице Айгестана, 1-17 на 5-ой улице, 2-18 на 6-ой улице, 12-26 на 12-ой улице, собственные дома 13, 18, 34, 36 на улице 8 Марта и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилые дома 60, 62 на ул. Гюрджяна, школа N163 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6- ом Норкском

массиве;

12:30-14:30 жилые дома 16, 18 на ул. Ачаряна, школа N87 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

в Аравирском марзе:

11:00-16:00 села Цахкаландж, Гегакерт, Овтамеч, Кароник и Араташен;

в Арагацотнском марзе:

10:00-16:00 села Акунк, Воскетас, Кармрашен, Шгаршик, Иринд, Егник;

11:00-17:00 села Кош, Учан, Аманос, Нор Едесия и Арагацотн;

в Араратском марзе:

10:00-14:00 села Аргаванд, Азаташен, Арбат, Геганист, Гетапня, частично села Хачпар, Гукасаван и Таперакан;

10:30-16:00 частично село Каначут;

11:00-14:00 частично село Айгепат;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-15:00 частично село Агаракадзор;

10:00-16:00 частично улицы Шаумяна, Маисяна, Азатутян, частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

в Ширакском марзе:

10:00-14:00 община Какавасар в районе Ашоцк;

11:00-17:00 общины Ширак, Камо, Джаджур, Сариар, Крашен и станция

"Джаджур" в районе Ахурян;

в Тавушском марзе:

11:00-12:30 села Вазгашен, Айгеовит, Каянаван;

в Сюникском марзе:

10:30-14:30 улицы Спандаряна, Шаумяна, Г.Воротнеци, Андоки, Ишхан

Гавита, М.Танги, Сисакана, Мясникяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частично село Аржис; квартал "Котеджнер" в городе Горис;

11:30-16:00 частично село Хндзореск;

11:00-17:00 села Гетатаг, Дарбас, Лцен, Лор, Шенатаг и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.