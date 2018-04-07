Суббота, 7 Апреля 2018 10:35

АрмИнфо. Постоянный представитель Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) в США Роберт Аветисян выступил на обсуждениях по теме <Нагорный Карабах и Азербайджан: перспективы прорыва в переговорном процессе>.

Обсуждения организованы Йельским университетом американского штата Коннектикут по инициативе армянского студенческого клуба университета, сообщила пресс-служба МИД Арцаха.

В мероприятии участвовали также экс-посол США в Республике Армения Джон Эванс и бывший американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Кери Ковано. Модератором обсуждений был старший научный сотрудник университета, бывший советник президента США (2004-2007 гг.) Томас Грехем. Роберт Аветисян в своем выступлении представил позицию Республики Арцах по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта, коснулся сложившейся в переговорном процессе ситуации, а также отметил необходимость создания условий для его активизации. В этом контексте Постоянный представитель Республики Арцах подчеркнул, что для обеспечения прогресса в процессе мирного урегулирования конфликта необходимо восстановить трехсторонний формат переговоров с полноценным участием Арцаха на всех его этапах. Роберт Аветисян также ответил на вопросы присутствующих