Пятница, 6 Апреля 2018 19:58

АрмИнфо. В посольстве Казахстана в Армении отметили один из всенародно любимых национальных праздников страны - "Наурыз- мейрамы".

Приветствуя гостей, Посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев рассказали об истории и традициях Наурыза, который издревле почитался на Востоке как начало нового года и светлый день созидания. Он также сообщил, что в многонациональном Казахстане этот праздник отмечается всеми, независимо от вероисповедания и национальной принадлежности, поскольку это - праздник дружбы, единства и добра. "С большим удовлетворением хочу отметить, что важнейшими достижениями со дня обретения независимости являются мир и спокойствие, стабильность, поступательное развитие общества и приоритет социальной политики государства>, - подчеркнул в Уразаев. При этом он добавил, что Казахстан с первых дней независимости считает мир, стабильность и безопасность основами государственной политики.

"Сегодня мы празднуем Наурыз в замечательной стране - Армении, где традиции и культура схожи с Казахстаном. Наши государства разделяют многие километры, но ценности восточной культуры делают нас ближе и понятней друг для друга. Что объединяет наши народы и граждан? Наверное, это - любовь к своей родной земле, стремление сохранить традиции и обычаи, взаимопонимание между различными этносами и конфессиями", - считают казахстанцы в Армении.

Следует особо подчеркнуть приверженность двух современных государств тесному взаимодействию в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Присутствовавший на празднике вице-спикер Национального Собрания Микаел Мелкумян согласился с мнением казахстанцев, при этом отметив, что в 2010 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой 21 марта признается как Международный день Наурыз.

Особую атмосферу приему придал казахстанский колорит праздничной программы и поздравлений, прозвучавших в специально организованных концертных номерах. Также большой интерес гостей вызвали национальные блюда- казы, плов, баурсаки, кумыс и шубат - приготовленные специально для этого праздника.

Гостями праздничного концерта и дастархана стали представители Правительства и МИД РА, министерств и ведомств, депутатского корпуса РА, ведущих СМИ, аккредитованных в Армении дипмиссий, видные общественные деятели и эксперты, а также казахстанские студенты, обучающиеся в местных ВУЗах.