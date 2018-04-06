Пятница, 6 Апреля 2018 18:01

АрмИнфо. По инициативе Постоянной комиссии Национального Собрания по государственно-правовым вопросам и защите прав человека 6 апреля был обсужден предложенный Правительством Армении проект закона РА "О национальных меньшинствах".

Как сообщает пресс-служба Парламента, по приглашению зампредседателя комиссии Рустама Махмудяна парламент посетили около 70 представителей езидской общины Армении. Махмудян, подчеркнув важность законопроекта, заметил, что езидская община не столь активна в общественных обсуждениях документа. Он призвал детально ознакомиться с законодательной инициативой, представить предложения.

Заместитель министра юстиции Армении Виген Кочарян сообщил, что разработка проекта обусловлена конституционными изменениями 2015 года. По его мнению, несмотря на имевшиеся частные правовые поправки, ощущается необходимость иметь единый закон. Проектом вводятся понятия "национальное меньшинство" и "представитель национального меньшинства", закрепляются их права и гарантии реализации последних в различных сферах, определяются положения по сохранению идентичности нацменьшинств, решению образовательных и других вопросов. Кочарян проинформировал, что предусматривается создание Палаты нацменьшинств, которая будет действовать при Общественном совете. В его оценке, проект не предусматривает кардинальных изменений в сфере. На встрече обсужден также ряд волнующих езидскую общину проблем, которые касаются оптимизации сельских школ, школьных учебников, состояния дорог и др. Махмудян представил соотечественникам свою годовую деятельность в парламенте. Представители езидской общины выразили признательность за принятое НС РА 16 января 2018 г. Заявление "Об осуждении совершенного террористическими группировками на подконтрольных им территориях Республики Ирак геноцида езидского народа в 2014 г.".