Пятница, 6 Апреля 2018 17:54

АрмИнфо. Летом текущего года президент Италии Серджо Маттарелла посетит Армению. Об этом глава 6 апреля во время встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном в Риме сообщил сам Маттарелла.

Как сообщает пресс-служба президента, в ходе встречи собеседники подчеркнули, что подобные визиты придают новый импульс развитию двухсторонних отношений. Президенты выразили удовлетворенность нынешним уровнем армяно-итальянских отношений с учетом активизации товарооборота между двумя странами.

В этом контексте собеседники отметили важность создания и деятельности армяно- итальянской межправительственной комиссии, первое заседание которой состоялось несколько месяцев назад. Маттарелла выразил президенту Армении благодарность, за укрепление и развитие армяно-итальянских отношений в политической, экономической и культурной сферах. Президент Италии отметил, что Армения и Южный Кавказ в целом, имеют важное стратегическое значения для Италии.

Серджо Маттарелла отметил, что он рад тому, что итальянские инвестиции в экономику Армении растут, на сегодняшний день составив $200 млн. По наблюдению президента Италии, присутствие итальянских компаний на армянском рынке также растет. В этом контексте Серж Саргсян акцентировал внимание на совместной инвестиционной программе итальянской компании "Ренко" и немецкой компании "Сименс", в рамках которой будет построена ТЭС, не имеющая аналогов в регионе. Президент Италии счел это прекрасным примером сотрудничества в экономической сфере.

Серджо Маттарелла с радостью отметил, также углубление культурного сотрудничества и растущий интерес к итальянской культуре и итальянскому языку в Армении, что, по его словам, свидетельствует о взаимной симпатии между армянами и итальянцами.

Собеседники коснулись отношений Армения-ЕС и Соглашения о расширенном и всеобъемлющем партнерстве. Президент Италии поздравил Армению с подписанием соглашения. В этой связи Серджо Маттарелла отметил, что Армения играет ведущую роль в качестве моста сотрудничества и, действительно, является ярким примером того, что Восток и Запад не противостоят друг другу, а напротив, являются единым целым. По его словам, таким образом, возможно установить отношения между ЕС и ЕАЭС.

В ходе встречи, также был затронут процесс мирного урегулирования нагорно- карабахского конфликта. Подчеркнув, что Армения с 2018 год поддерживает приоритеты председательства Италии в ОБСЕ, Серж Саргсян придал большое значение сбалансированному подходу ОБСЕ по урегулированию арцахского конфликта, а также содействию усилиям и подходам сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Президент Италии отметил, что его страна поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ, направленные на мирное решение карабахского конфликта и он не намерен обсуждать другой формат сотрудничества, выразив надежу, что организация вместе с конфликтующими сторонами найдет правильное решение, и проблема как можно скорее будет решена с помощью компромиссов. Он также подчеркнул, что одним из приоритетов итальянского председательства в ОБСЕ является решение затяжных конфликтов.

Серджо Маттарелла, узнав от президента Саргсяна, что через несколько дней Армения полностью перейдет на парламентскую систему правления, отметил, что он с восхищением наблюдает за тем, как плавно в республике осуществляется этот процесс.

Успешным примером сотрудничества стороны посчитали также армяно-итальянскую совместную миротворческую миссию в Ливане.

В тот же день делегация, возглавляемая президентом Армении встретилась с председателем Палаты представителей Италии Роберто Фико. В ходе встречи стороны подчеркнули важную роль парламентской дипломатии в двусторонних отношениях, посчитав необходимым еще большую активизацию межпарламентского сотрудничества.