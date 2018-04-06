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АрмИнфо.Президент России Владимир Путин назначил Сергея Копыркина послом России в Армении.
"Назначить Копыркина Сергея Павловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в республике Армения", - говорится в указе президента РФ, передает официальный интернет-портал правовой информации.
Еще одним указом Путин освободил Ивана Волынкина от должности посла РФ в РА.
Копыркин родился в 1962 году. До назначения на должность посла являлся заместителем постоянного представителя РФ при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе.
|В посольстве Казахстана в Армении отметили "Наурыз-мейрамы"
|В парламенте обсужден проект закона Армении "О национальных меньшинствах"
|Президент Италии летом текущего года посетит Армению
|Назначен новый посол России в Армении
|Налбандян в Минске принял участие в заседании СМИД СНГ
|Мэр города Сарсель: У народа Арцаха можно многому научиться
|Эксперты убеждены: Выборы в Азербайджане, окончание президентского срока Саргсяна могут создать условия для разрешения конфликта в Карабахе
|Beeline и Xiaomi запустили партнерский проект по продаже смартфонов в рассрочку
|Серж Саргсян: Если Турция созреет для нормализации отношений с Арменией без предусловий, Ереван будет готова вновь предоставить Анкаре подобную возможность
|Серж Саргсян: внешняя политика Армении нацелена на развитие отношений с арабскими странами
|Дипломат: Позиция Китая по вопросу урегулирования карабахского конфликта четкая и последовательная
|Артур Петросян подал в отставку с поста главного тренера национальной сборной Армении по футболу
|Дипломат: Позиция Китая по вопросу урегулирования карабахского конфликта четкая и последовательная
|Два телохранителя Эрдогана приговорены к 12 месяцам и одному дню тюремного заключения и отпущены на свободу из зала суда
|В правительстве Армении обсудили реформы в системе социальной защиты граждан
|Глава МИД Арцаха в Москве принял участие в мероприятии, посвященном 30-летию Карабахского движения
|Генсек ОБСЕ убежден: После женевской встречи Саргсян-Алиев в переговорном процессе по карабахскому урегулированию наблюдалась динамика
|Генсек ОБСЕ в этом году посетит Армению
|Алиев: Главная проблема в карабахском конфликте - Армения, она не хочет менять статус-кво
|Президент Армении и Председатель Сената Италии обсудили перспективы сотрудничества
|Супруга посла России: Армения приняла нас с теплом и любовью, и мы отвечаем ей взаимностью
|В Армении российские летчики уничтожили военные объекты и авиацию условного противника
|Правительство Литвы одобрило соглашение Всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве Армения-ЕС
|Президент Армении и Лейтенант Великого Магистра Суверенного Военного Ордена Мальты обсудили перспективы сотрудничества
|В Литве открылась выставка, приуроченная 30-летию погромов армян в азербадйжанском Сумгаите
|Казахстан призвал ООН запретить размещение летального оружия в космосе
|В Париже состоялась встреча спикера парламента Арцаха с посолом Армении во Франции
|Шаварш Кочарян: Мы не защищаем Россию, мы являемся сторонниками окончательного прояснения инцидента в Солсбери
|Чавушоглу: МГ ОБСЕ пора активизировать свою деятельность в направлении урегулирования карабахского конфликта
|В Ватикане состоялась церемония открытия памятника Святому Григору Нарекаци
|Замминистра: В случае выявления нарушений законодательства деятельность VisaMetric в Армении может быть заблокирована
|Банк ВТБ (Армения) предоставляет клиентам возможность самостоятельно устанавливать ПИН-коды своих карт
|<ВЕОН Армения> для постополатных абонентов запустил услугу 102# - получение информации о задолженности
|Президент Армении и Папа Римский выразили готовность продолжать развивать и углублять межгосударственные отношения
|Опрос: Больше половины граждан Армении отрицательно относятся к рецептурному отпуску медикаментов
|Ереван посоветовал Азербайджану следовать примеру Франции по вопросу сотрудничества с Арцахом
|Армения и Колумбия отменят въездные визы для лиц с дипломатическими и служебными паспортами
|Опрос: 27.3 % граждан Армении видят Карена Карапетяна на посту премьера страны после 9 апреля
|Опрос: Преобладающее большинство граждан Армении склонны не доверять ни действующим властям, ни оппозиции страны
|Армения ужесточает требования к технической безопасности в общественных местах
|С начала 2018 года в ВС Армении и Арцаха погибли 15 военнослужащих
|Температура воздуха в Армении с 5 по 10 апреля постепенно повысится на 6-7 градусов
|Посольство Германии в Армении пока продолжает принимать заявки на предоставление Шенгенских виз
|Указом Сержа Саргсяна Армен Саркисян отстранен от должности посла РА в Великобритании
|Баку в очередной раз заявляет о неприемлемости статус-кво в карабахском конфликте
|Балаян: Армения в составе ОДКБ поддержала в ОЗХР совместное заявление России, Китая и Ирана по делу "Скрипаля"
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 5-го апреля
|Российский блогер Александр Лапшин назвал основные причины, препятствующие развитию туризма в Армении
|Виген Саркисян: Армения является наглядным примером широких возможностей полицентричного мира
|Между арцахским городом Мартуни и французским городом Бур-де-Пеаж подписана Декларация о дружбе
|Волынкин награжден почетной Медалью МИД Армении за значимый вклад в укрепление армяно-российских отношений
|Визит парламентской делегации Арцаха во Францию вызвал гнев Баку
|Давид Тоноян пригласил Ивана Волынкина в Ереван в декабре текущего года
|По причине "технической ошибки" из отчета о деятельности офиса Омбудсмена Армении "выпала" глава о нарушениях в ходе парламентских выборов 2017 года
|Вагаршак Арутюнян: Россия имеет полное право создавать подразделение военной полиции на территории российской базы в Гюмри
|Адвокат: Жарайр Сефилян продолжит свою оппозиционную деятельность, и все попытки заставить его замолчать обречены на провал
|Саргсян посетит Ватикан и Рим
|Экс-министр обороны: ОДКБ не уполномочена вмешиваться в военные действия в НКР
|Beeline Startup Incubator объявляет первый набор стартапов
|Вагаршак Арутюнян: В ходе апрельской войны Азербайджан не смог достичь поставленных целей
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