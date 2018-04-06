Пятница, 6 Апреля 2018 16:53

АрмИнфо. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян в Минске принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, заседание стартовало в узком формате, затем продолжилось в расширенном. Во встрече приняли участие главы внешнеполитических ведомств семи стран Содружества. На повестке встречи были такие вопросы как повышение эффективности деятельности Организации, развитие взаимодействия в таких сферах как политика, безопасность, культура, образование. На повестке было представлено 12 документов, которые были одобрены со стороны министров. Министры на заседании обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, коснулись вопроса проведения консультаций между внешнеполитическими ведомствами стран-участников СНГ.

Министры одобрили проекты соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, положения о Съезде учителей и работников образования стран Содружества, а также о международном молодежном проекте государств СНГ "100 идей для СНГ".

Было принято решение провести следующее заседание СМИД СНГ в сентябре текущего года. После заседания, главы МИД СНГ были приняты президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Совет министров иностранных дел СНГ (СМИД) создан Решением Совета глав государств Содружества от 24 сентября 1993 года для осуществления координации внешнеполитической деятельности.