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АрмИнфо. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян в Минске принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.
Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, заседание стартовало в узком формате, затем продолжилось в расширенном. Во встрече приняли участие главы внешнеполитических ведомств семи стран Содружества. На повестке встречи были такие вопросы как повышение эффективности деятельности Организации, развитие взаимодействия в таких сферах как политика, безопасность, культура, образование. На повестке было представлено 12 документов, которые были одобрены со стороны министров. Министры на заседании обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, коснулись вопроса проведения консультаций между внешнеполитическими ведомствами стран-участников СНГ.
Министры одобрили проекты соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, положения о Съезде учителей и работников образования стран Содружества, а также о международном молодежном проекте государств СНГ "100 идей для СНГ".
Было принято решение провести следующее заседание СМИД СНГ в сентябре текущего года. После заседания, главы МИД СНГ были приняты президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Совет министров иностранных дел СНГ (СМИД) создан Решением Совета глав государств Содружества от 24 сентября 1993 года для осуществления координации внешнеполитической деятельности.
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|Правительство Литвы одобрило соглашение Всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве Армения-ЕС
|Президент Армении и Лейтенант Великого Магистра Суверенного Военного Ордена Мальты обсудили перспективы сотрудничества
|В Литве открылась выставка, приуроченная 30-летию погромов армян в азербадйжанском Сумгаите
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|В Париже состоялась встреча спикера парламента Арцаха с посолом Армении во Франции
|Шаварш Кочарян: Мы не защищаем Россию, мы являемся сторонниками окончательного прояснения инцидента в Солсбери
|Чавушоглу: МГ ОБСЕ пора активизировать свою деятельность в направлении урегулирования карабахского конфликта
|В Ватикане состоялась церемония открытия памятника Святому Григору Нарекаци
|Замминистра: В случае выявления нарушений законодательства деятельность VisaMetric в Армении может быть заблокирована
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|Ереван посоветовал Азербайджану следовать примеру Франции по вопросу сотрудничества с Арцахом
|Армения и Колумбия отменят въездные визы для лиц с дипломатическими и служебными паспортами
|Опрос: 27.3 % граждан Армении видят Карена Карапетяна на посту премьера страны после 9 апреля
|Опрос: Преобладающее большинство граждан Армении склонны не доверять ни действующим властям, ни оппозиции страны
|Армения ужесточает требования к технической безопасности в общественных местах
|С начала 2018 года в ВС Армении и Арцаха погибли 15 военнослужащих
|Температура воздуха в Армении с 5 по 10 апреля постепенно повысится на 6-7 градусов
|Посольство Германии в Армении пока продолжает принимать заявки на предоставление Шенгенских виз
|Указом Сержа Саргсяна Армен Саркисян отстранен от должности посла РА в Великобритании
|Баку в очередной раз заявляет о неприемлемости статус-кво в карабахском конфликте
|Балаян: Армения в составе ОДКБ поддержала в ОЗХР совместное заявление России, Китая и Ирана по делу "Скрипаля"
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 5-го апреля
|Российский блогер Александр Лапшин назвал основные причины, препятствующие развитию туризма в Армении
|Виген Саркисян: Армения является наглядным примером широких возможностей полицентричного мира
|Между арцахским городом Мартуни и французским городом Бур-де-Пеаж подписана Декларация о дружбе
|Волынкин награжден почетной Медалью МИД Армении за значимый вклад в укрепление армяно-российских отношений
|Визит парламентской делегации Арцаха во Францию вызвал гнев Баку
|Давид Тоноян пригласил Ивана Волынкина в Ереван в декабре текущего года
|По причине "технической ошибки" из отчета о деятельности офиса Омбудсмена Армении "выпала" глава о нарушениях в ходе парламентских выборов 2017 года
|Вагаршак Арутюнян: Россия имеет полное право создавать подразделение военной полиции на территории российской базы в Гюмри
|Адвокат: Жарайр Сефилян продолжит свою оппозиционную деятельность, и все попытки заставить его замолчать обречены на провал
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