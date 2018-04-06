Пятница, 6 Апреля 2018 16:21

АрмИнфо. В рамках рабочего визита во Францию председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян посетил город Сарсель.

Как сообщает пресс-служба Парламента Арцаха, в честь руководителя Парламента в мэрии Сарселя был организован прием, в котором приняли участие мэр Ани Перонне, депутат Национального собрания Франции Франсуа Пупони, представители армянских организаций Сарселя и окрестных населенных пунктов.

С приветственным словом выступили мэр и депутат Франсуа Пупони. Они подчеркнули, что у народа Арцаха многому можно научиться: в трудных условиях они продолжают бороться ради будущего поколения, не жалея ничего, и это достойно подражания.

В свою очередь Гулян выразил благодарность за теплый прием и искренние пожелания, подчеркнув, что путь, пройденный Францией, - один из лучших примеров для арцахцев.

Затем председатель парламента и делегация приняли участие в открытии выставки французского фотографа Ивана Травера на тему "Арцах: дух одной страны", организованной в рамках программы "Дни Арцаха во Франции".

Отметим, что 20-го мая 2015г. между французским городом Сарсель и арцахским городом Мартакерт была подписана декларация о дружбе.